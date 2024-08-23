台鐵產工贈花籃諷董總調薪　提2訴求要求新進人員起薪比照高鐵

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台鐵公司董事長及總經理從今（2024）年1月起調漲薪資，漲幅達40%，總計每月可領到近20萬元。此消息一出，便引發基層員工不滿，台鐵產業工會今（23）日前往台鐵公司致贈2個花籃，上面寫著「狂賀！台鐵公司杜董事長微、馮總經理輝昇調薪40％成功」、「台鐵員工國營事業最低薪！何時擺脫！？」，諷刺台鐵公司化，董事長及總經理可獲調薪，但基層員工卻是交通部國營事業最低薪的情況。台鐵產工20日便已指出，台鐵公司董事長、總經理在改制公司化後調薪40%，但基層員工卻仍在國營事業最低薪。因此，今日憤而前往台鐵公司致贈2個花籃，公布薪資比較圖，強調台鐵員工的低薪困境，並提出2項訴求，包含要求台鐵落實全國國營事業薪資一致，立即調薪追上港務、郵政待遇，以及台鐵新進從業人員待遇草案應立即檢討，不得低於高鐵起薪待遇。台鐵產工指出，以交通部轄下港務公司資位人員起薪、郵政公司資位及從業人員起薪薪資，與台鐵資位、從業、營運人員起薪薪資比較，清楚展現台鐵公司低薪情形，並痛批交通部、台鐵公司倉促公司化，使得原任員工待遇沒有徹底檢討，才會導致流失有經驗的員工。要求台鐵公司立即加薪追上港務、郵政薪資。台鐵產工表示，既然董事長、總經理自己爭取薪資國營事業全國一致，請展現全國一致的決心，爭取員工追上國營事業待遇，真正全國一致。最後，台鐵產工拿出高鐵從業人員與台鐵新進從業人員起薪比較，同樣作為鐵路運輸業人員，台鐵從業人員薪資卻少3000元，低薪、輪班正是新進員工離職的主要原因。強調「不是員工不努力，是公司貪婪醜態盡出，給予的勞動條件低於市場行情，高層是吃米不知米價，用人不知人事成本」。