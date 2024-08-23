小泉進次郎最新民調超車石破茂！被看好是最適合接任日本首相人選

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▲自民黨前幹事石破茂（左）被視為是下屆日相熱門人選之一。圖為總統賴清德日前接見由石破茂率領「思考日本安全保障議員之會」訪問團。（圖／總統府提供）

日本首相岸田文雄日前宣布不參加自民黨總裁選舉，代表著他將離任首相一職，誰最可能接任首相大位成為外界關注焦點。其中自民黨前幹事長石破茂的呼聲頗高，不過，根據《日本經濟新聞》與東京電視台合作的最新民調顯示，前環境大臣小泉進次郎以23％的支持度位居第一，被看好是最適合出任日本首相的人選，石破茂則是以18％支持度位居第二，與7月的民調相比，兩人的排名互換。《日本經濟新聞》報導指出，詢問受訪者誰是日本下任首相的合適人選時，小泉進次郎以23％的支持度位居第一，石破茂以18％緊追在後，排在第3的則是經濟安全保障大臣高市早苗，擁有11％的支持度。若將受訪者限縮於自民黨的支持者，則自民黨支持者中有32％支持小泉進次郎，高市早苗排在第2，擁有15％的支持率，石破茂掉到第3，支持率為14％。跟7月民調相比，當時無論是全體受訪者或是自民黨支持者，石破茂的支持率都排在第一，但一個月內民調就發生變化，石破茂不僅被小泉進次郎超車，黨內支持度也落後給高市早苗。岸田內閣的支持度28％，與7月調查時持平，不支持岸田內閣的受訪者則高達66％，比7月調查時多了2個百分點。而日本各政黨支持度，分別是自民黨36％、立憲民主黨8％、日本維新會7％，無黨派傾向的34％。