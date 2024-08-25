金雞母遇攔路虎！Q2虧損擴大　英特爾燒錢熬得過輝達明年入侵？

我是廣告 請繼續往下閱讀

英特爾在處理器和晶圓代工市場，想要同時取得領先，但輝達即將加入PC處理器戰局，能否維持處理器市占率，對英特爾至為關鍵。對英特爾來說，如果有一顆萬靈丹能解決所有問題，那它的名字應該就叫「18A」。這顆靈藥能否有效，就看英特爾明年在輝達加入PC處理器戰局後，能不能繼續勝出，2025年將是英特爾發展的分水嶺。18A是英特爾2025年將量產新製程的名字，也是英特爾推動四年五個技術節點，在製造技術上追趕台積電計畫中的最後一個技術節點。根據《財訊》雙週刊報導，台積電董事長魏哲家曾表示，台積電的N3P技術足以和英特爾的18A技術匹敵。現在，英特爾正集中全力，希望製造技術的突破，能同時解決英特爾在處理器市場和晶圓代工市場的困境。但是，從8月1日英特爾第二季法說會的結果看來，英特爾正面臨最重要的金雞母——處理器部門獲利不如預期，以及晶圓代工部門投入新製程、成本上升導致虧損的雙重挑戰。今年，AI晶片大紅，競爭者如輝達的營收，較去年同期大增近3倍，但英特爾第二季法說內容顯示，英特爾第2季營收按公認會計準則較去年同期下滑一%，淨損16億美元，去年同期英特爾淨利則為15億美元。英特爾執行長基辛格在法說會中坦言，「雖然產品和流程不斷改善，但第1季獲利令人失望。」觀察這一季，英特爾最重要的金雞母，負責處理器事業的客製化運算部門（CCG），營收僅74億美元，雖較去年同期增加9九%，卻較上一季下降1%。但反觀競爭者超微，終端事業部門第2季營收，不但較上一季增加9%，更較去年同期大增49%。《財訊》雙週刊指出，英特爾的資料中心與AI事業群（DCAI）和網路及邊緣事業群（NEX）表現也不理想，前者營收較去年同期下滑3%，後者營收較去年同期下降1%。在獲利方面，雖然英特爾三大事業部門這一季獲利29.12億美元，較去年同期增加，但晶圓代工部門的虧損就達到28.3億美元，讓英特爾帳上出現3千5百萬美元的營業淨損。基辛格在法說會中說，「我們戰略的關鍵，是透過4年5個節點計畫，重返技術領先地位，終點線已經在望！」他說，英特爾4、英特爾3製程已進入量產，英特爾20Ａ也將在下一季投入量產，最先進的英特爾18A則在上一季正式發布生產用的PDK，將在2025年上半年開始量產。第一個採用18A製程的英特爾PC處理器Panther Lake，和伺服器處理器Clearwater Forest將在明年量產。「我們在先進製程產能的投資影響短期盈利能力，但從長遠來看，這些投資使我們能夠在半導體市場規模最大、增長最快的領域獲利；」基辛格說，英特爾在晶圓代工事業的獲利狀況將在2024年觸底，之後逐步實現損益兩平。英特爾財務長大衛辛斯納表示，今年推出的Lunar Lake處理器採用外部代工製造，壓縮獲利空間，明年新處理器改用英特爾自家製程，獲利能力將大幅改善。基辛格表示，英特爾正在大力升級製程，需要大量投資晶圓廠，因此復甦速度不佳的狀況還會維持一段時間；但他期待，2025年開始，AI PC將帶動換機潮，加上晶圓代工客戶開始採用新製程，將能讓英特爾獲利狀況大幅提升。英特爾預期，明年導入EUV之後，相關產品代工獲利可倍數增加。但是，英特爾現在要面對的現實是，手上的金雞母正面臨超微、輝達等競爭對手的強力挑戰，需要投資以維持市占率。同時晶圓代工部門正進入最燒錢的階段，何時能獲利並不確定，英特爾必須守住處理器市場的市占率，否則獲利將進一步惡化。因此，今年上半年，英特爾不斷想各種辦法，擠出資金投資新製程。例如，將愛爾蘭廠49%的股權，以110億美元價格賣給美國投資機構阿波羅。也決定從2025年開始停發股利，省下10億美元；再宣布將裁減超過15%的員工，估計超過1萬5千名。根據彭博社的報導，目標是到2025年時，可省下一百億美元的成本。現在，正是基辛格IDM2.0商業模式和晶圓代工商業模式競爭的關鍵期。因為，英特爾前一任執行長史旺是財務長出身，當時英特爾正逐漸擴大對台積電釋單，如果要增強英特爾的獲利能力，這是最有效的方法，但也會讓英特爾的製造能力因缺乏投資，逐漸無法和台積電競爭。為此基辛格重啟對製造技術的大投資，要在尖端技術上和台積電分庭抗禮，就要付出高額投資和獲利大減的代價。但不這麼做，無法跳出其他IDM大廠因獲利銳減，最終放棄製造，轉型成IC設計公司的命運。不僅如此，英特爾還有來自IC設計公司的挑戰。輝達和台積電合作，在伺服器市場大獲全勝後，明年將推出Arm架構的PC處理器，繼續向英特爾最核心的市場發動攻擊。由於輝達過去的強項是高耗能的GPU，投資省電的Arm架構處理器，不但能補上輝達在產品組合上的弱點，還能進一步在PC市場提供更完整的解決方案。業界已經傳出，輝達正在向PC產業介紹明年將推出的Arm架構處理器。據透露，輝達會採用Arm超大核設計，採用台積電3奈米製程，並整合輝達的繪圖晶片設計和ＤＤＲ６記憶體。目前，雖然高通已推出Arm架構PC處理器，但目前傳出部分遊戲無法在Arm架構處理器上執行。然而，輝達和遊戲開發商長年深度合作，有機會解決這個問題。另一方面，《財訊》雙週刊分析，超微在PC和伺服器處理器市場不斷交出超過市場預期的成績單，加上高通繼PC處理器後，將繼續利用台積電製程，開發Arm架構伺服器晶片，也對英特爾的核心業務形成威脅。因此，英特爾正全力鞏固處理器市占率。目前根據遊戲廠商STEAM的調查，英特爾在遊戲玩家用的PC處理器市占率為66%，超微則為33%。英特爾目前也爭取到微軟等雲端伺服器大廠150億美元晶圓代工訂單，想從客製化處理器市場找出一條新路。這場處理器大戰，將是英特爾IDM2.0是否能成真的關鍵戰役，也將牽動台積電和英特爾下一回合的競爭。延伸閱讀：從傷重復出到奧運奪牌，亞洲貓王故事未完待續…唐嘉鴻挑戰自我 下一步貓跳900度！一座友善燈具，竟成保育海龜新神器！雄鷄企業研發景觀照明設備 設法降低光害賀錦麗副手將成美國大選制勝奇兵？華茲參選從陌生到暴紅 只用一個字