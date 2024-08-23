賈永婕接任台北101董事長！超狂學歷被翻出　甜喊老公很支持

江宏傑怕和利特語言不通！大跳Sorry Sorry搓手舞　認已私下見2次

記者吳昕蓓／台北報導

▲江宏傑將和Super Junior隊長利特、温昇豪錄製實境節目，坦言已經私下見過利特2次，最擔心會和對方語言不通，還當場被cue跳一段Super Junior夯曲《Sorry Sorry》搓手舞。（圖／記者吳昕蓓攝）
▲江宏傑將和Super Junior隊長利特、温昇豪錄製實境節目，坦言已經私下見過利特2次，最擔心會和對方語言不通，還當場被cue跳一段Super Junior夯曲《Sorry Sorry》搓手舞。（圖／記者吳昕蓓攝）
韓國2代天團「Super Junior」隊長利特先前在小巨蛋演唱會上，驚喜宣布將和江宏傑、温昇豪開客家餐廳，温昇豪所屬伊林娛樂也隨後證實這是他們合作的新節目。對此，江宏傑今（23）日出席「國際援助發展成果展」開幕儀式，也坦言已經私下見過利特2次，最擔心會和對方語言不通，還當場被cue跳一段Super Junior夯曲《Sorry Sorry》搓手舞。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲（圖／記者吳昕蓓攝）
▲江宏傑今（23）日出席「國際援助發展成果展」開幕儀式。（圖／記者吳昕蓓攝）
江宏傑私下見過利特2次　大跳《Sorry Sorry》搓手舞

江宏傑透露，目前節目還在討論階段，但節目會以客家菜為主，「那我本身媽媽就是客家人，所以對於客家菜口味的細膩度，可能差一點的味道，我是吃得出來的。」他坦言，已經私下和利特見面聊天2次，但還是會擔心溝通問題，目前都是用簡單的方式和翻譯，「但自己還是希望直接可以了解他的意思。」

江宏傑直言，在Super Junior演唱會前，就已經有事先打過招呼，覺得利特很帥，被調侃：「比你還帥嗎？」他也秒答：「有啊！而且知道他的年紀會覺得，怎麼保養得這麼好。」被問到是否會唱他們的歌曲，江宏傑難得活潑起來，做起夯曲《Sorry Sorry》的搓手舞動作，還吐槽自己：「很好cue。」讓全場笑翻。

▲Super Junior在小巨蛋一連開唱3天，其中成員神童還不忘與粉絲調情。（圖／讀者提供）
▲Super Junior在小巨蛋一連開唱3天，江宏傑也有在台下觀賞。（圖／讀者提供）
▲藝人炎亞綸（吳秉孺）先前遭網紅耀樂爆料偷拍並持有兩人的私密影片，因為當時耀樂還是未成年，炎亞綸以製造少年性交行為之電子訊號罪和意圖散布而持有少年性影像罪被起訴。（圖／炎亞綸臉書）
▲藝人炎亞綸（吳秉孺）先前認愛新歡。（圖／炎亞綸臉書）
大方祝福老闆炎亞綸有新歡　江宏傑身邊仍沒對象

先前炎亞綸大方認愛，江宏傑剛被簽入對方公司，不免俗被問到相關問題，但他一問三不知，頻回答：「有嗎？我是真的不知道，我在公司來說是一個很新的新人。」江宏傑表示，如果有情人終成眷屬，當然是獻上祝福，被問到如果老闆結婚會包多少錢，他也透露：「吉利的數字，可能就是6啊、8啊開頭的。」

至於自己的感情狀況，江宏傑透露身邊沒有任何對象，「現在不會排斥，但就是還沒有遇到那個人。」坦言自己工作太忙碌了，他的生活圈不是球隊就是工作。

不只打高爾夫！SJ利特與温昇豪、江宏傑開店　9月來台下廚時間曝

女神李多慧獻吻江宏傑喊「很害羞」　直率打槍張立東示愛：還好

江宏傑「嘴對嘴親許藍方」！王少偉當場氣到變臉：親完都沒好結果

江宏傑激戰啦啦隊女神！自願躺下「親密接觸」慈妹　心碎畫面曝光

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生