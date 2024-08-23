江宏傑怕和利特語言不通！大跳Sorry Sorry搓手舞　認已私下見2次

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▲江宏傑今（23）日出席「國際援助發展成果展」開幕儀式。（圖／記者吳昕蓓攝）

▲Super Junior在小巨蛋一連開唱3天，江宏傑也有在台下觀賞。（圖／讀者提供）

▲藝人炎亞綸（吳秉孺）先前認愛新歡。（圖／炎亞綸臉書）

韓國2代天團「Super Junior」隊長利特先前在小巨蛋演唱會上，驚喜宣布將和江宏傑、温昇豪開客家餐廳，温昇豪所屬伊林娛樂也隨後證實這是他們合作的新節目。對此，江宏傑今（23）日出席「國際援助發展成果展」開幕儀式，也坦言已經私下見過利特2次，最擔心會和對方語言不通，還當場被cue跳一段Super Junior夯曲《Sorry Sorry》搓手舞。江宏傑透露，目前節目還在討論階段，但節目會以客家菜為主，「那我本身媽媽就是客家人，所以對於客家菜口味的細膩度，可能差一點的味道，我是吃得出來的。」他坦言，已經私下和利特見面聊天2次，但還是會擔心溝通問題，目前都是用簡單的方式和翻譯，「但自己還是希望直接可以了解他的意思。」江宏傑直言，在Super Junior演唱會前，就已經有事先打過招呼，覺得利特很帥，被調侃：「比你還帥嗎？」他也秒答：「有啊！而且知道他的年紀會覺得，怎麼保養得這麼好。」被問到是否會唱他們的歌曲，江宏傑難得活潑起來，做起夯曲《Sorry Sorry》的搓手舞動作，還吐槽自己：「很好cue。」讓全場笑翻。先前炎亞綸大方認愛，江宏傑剛被簽入對方公司，不免俗被問到相關問題，但他一問三不知，頻回答：「有嗎？我是真的不知道，我在公司來說是一個很新的新人。」江宏傑表示，如果有情人終成眷屬，當然是獻上祝福，被問到如果老闆結婚會包多少錢，他也透露：「吉利的數字，可能就是6啊、8啊開頭的。」至於自己的感情狀況，江宏傑透露身邊沒有任何對象，「現在不會排斥，但就是還沒有遇到那個人。」坦言自己工作太忙碌了，他的生活圈不是球隊就是工作。