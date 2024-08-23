特企／亞灣新創大南方展登場　經濟部展出產業5G+AI加值應用成果

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經濟部產業發展署與中小及新創企業署，在今(23)日高雄展覽館登場的「2024 Meet Greater South亞灣新創大南方展」活動，聯手籌設主題館，集結了進駐亞灣廊帶的17家企業與新創，展示將5G通訊、AI、物聯網、大數據科技，整合開發臺灣本土5G+AI加值應用解決方案發展成果，重要亮點包括行動AI平台實現城市交通設施戰情管理、整合船、岸、海事大數據之船舶管理平台、石化廠區工安巡檢預警、XR擴增實境虛擬影視內容產製等加值應用淬鍊，當日經濟部何晉滄次長、高雄市陳其邁市長等貴賓蒞臨現場，共同見證經濟部協助亞灣新興科技產業，南北研發、落地對接帶動當地特色產業轉型成果。經濟部攜手各部會、高雄市政府，共同在產業南、北均衡發展思維，推動亞灣產業科技發展，自110年以來，已促成166家國內外新創以及IBM、緯創、仁寶、宏達電等17家國際型科技公司進駐，帶動產業投資達230億元、產值提升達538億元。經濟部表示，將持續挹注資源推動亞灣2.0方案，除了擴大招攬新創進駐，活絡南台灣創新能量，另針對半導體上游端的IC設計業，透過設立「南部晶片設計產業推動基地」，期完備南部半導體S廊帶能量。針對在地特色產業如石化業，則結合公協會、地方政府力量，協助其導入智慧科技轉型，提升石化業整體廠區工環安品質。在發展研發聚落方面，則透過政策補助資源，持續吸引國際型ICT產業加速落地成立區域研發訓練中心，前進國際市場。本次活動主題館以「進擊的亞灣」為名，分別在港灣、城市、石化、交通、影視等5大展區，展現產業5G結合AI加值應用科技開發與落地驗證成果。其中在交通展區部分，鑫蘊林科展示「Mobility AI平台」，為協助市府降低道路交通安全巡檢人力成本，以高雄市5條電動公車路線場域，結合影像、光學雷達感測、5G通訊、AI視覺演算技術，自動化識別沿線公車站牌髒汙、道路鋪面平整、標線品質，即時判斷交通環境異常回傳戰情室，演算判讀精確率達90%，提升整體治理效能。在港灣展區部分，國內新創企業摯陞數位科技展示自主開發「SRP(Ship Resource Platform) 船舶資源管理系統」，除整合船位、海圖、安全航線大數據自動解析功能外，並具備監測船舶碳排放量預警能力，避免船舶因碳排放過多導致碳評等降級而受罰，該項技術已形成商品，並供應國內如陽明海運、台船等海運公司。此外包含國眾電腦、宏達電、中興保全科技、亞果遊艇、夢想創造、麟數據科技、杰悉科技、博世科智能、鬼島工作室、鑀城科技、雄欣科技、水力凈綠能科技、達易智造、嘉堂資訊、拉普達等共17家科技新創與企業，也都各自展現5G、AIoT智慧科技解決方案落地高雄淬鍊的亮點成果，吸引現場國內外新創、企業熱絡交流。隨國際市場需求趨勢，南台灣重工業、傳統產業族群積極規劃導入ICT科技，來進行數位、淨零雙軸轉型。因應科技產業結構南移群聚情勢，經濟部將持續與高市府密切合作，透過政策資源協助國際級ICT科技業，偕同供應鏈以大帶小落地形成研發聚落，將亞灣塑造為產業前進新南向、國際市場的研發基地重鎮，協助產業爭取全球市場商機，落實產業南北平衡發展。