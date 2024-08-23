奧運桌球北韓「神秘之師」爆回國遭檢舉！合照南韓、中國選手出事

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲北韓「神秘之師」組合李正植、金琴英成為本屆桌球混雙最大黑馬，一路過關斬拿下銀牌好成績。（圖／美聯社／達志影像）

▲北韓神秘之師組合李正植（左一）、金琴英（前左一）頒獎典禮與中國、南韓選手開心合影，結果回國遭檢舉。（圖/達志影像/美聯社）

▲北韓「神秘之師」組合李正植（左一）、金琴英（左二）成為本屆奧運桌球混雙最大黑馬，一路過關斬拿下銀牌好成績。（圖／美聯社／達志影像）

巴黎奧運雖然已經落幕10幾天，但各國的運動員仍然還在話題上，其中在奧運桌球混雙項目成為最大黑馬，奪下銀牌的北韓組合「神秘之師」李正植、金琴英，近日卻被外媒爆料，表示因為他們在奧運頒獎典禮上，和金牌的中國、銅牌的南韓選手甜笑合照，結果回國之後遭到檢舉，2名選手非常有可能遭到懲處。根據《每日北韓》報導，平壤消息人士指出，，這是北韓對出國參加國際大賽後的運動員的一個慣例，然而有看這屆巴黎奧運頒獎典禮的觀眾，應該都會知道，每次在頒獎結束之後，主辦單位會要求銅牌的選手拿著贊助商三星的手機自拍，拍下金銀銅牌的合影，因為北韓對於運動員參加國際大賽有嚴格的規定，像是禁止與南韓等外國運動員接觸，如果違反相關規定，則會遭到處罰。平壤消息人士指出，由於北韓的資訊相當封閉，過去在體育界傳言如果是代表團選手出國比賽成績不佳，回去就會遭到懲處，過去脫北者姜哲煥在其著作《平壤水族館》中聲稱，不過既然有懲處，那肯定還是有獎賞，如今「神秘之師」組合在巴黎奧運也打下銀牌佳績，但卻因為一張合照、一個禮貌性微笑被檢舉，先不論有沒有天堂獎賞，光是可能面臨被懲處，聽起來也是相當諷刺。