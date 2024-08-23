奧運桌球北韓「神秘之師」爆回國遭檢舉！合照南韓、中國選手出事

巴黎奧運雖然已經落幕10幾天，但各國的運動員仍然還在話題上，其中在奧運桌球混雙項目成為最大黑馬，奪下銀牌的北韓組合「神秘之師」李正植、金琴英，近日卻被外媒爆料，表示因為他們在奧運頒獎典禮上，和金牌的中國、銅牌的南韓選手甜笑合照，結果回國之後遭到檢舉，2名選手非常有可能遭到懲處。
根據《每日北韓》報導，平壤消息人士指出，參加巴黎奧運的北韓代表團目前正在平壤接受思想審查，這是北韓對出國參加國際大賽後的運動員的一個慣例，分為三個階段，包括黨中央、體育省以及自我總結，因北韓當局認為，運動員到國外「見過世面」之後，必須要盡快透過自我總結來完成「思想洗滌」，因為選手到海外去，會接觸到大量非社會主義文化。
奧運頒獎結束選手開心合照！北韓神秘之師遭爆檢舉
然而有看這屆巴黎奧運頒獎典禮的觀眾，應該都會知道，每次在頒獎結束之後，主辦單位會要求銅牌的選手拿著贊助商三星的手機自拍，拍下金銀銅牌的合影，然而在桌球混雙項目當然也不例外，銅牌南韓選手林鍾勳/申裕斌、銀牌北韓選手李正植/金琴英、金牌中國選手王楚欽/孫穎莎三組在頒獎結束自拍合影，沒想到就是這個舉動，卻讓李正植、金琴英回國後被檢舉違規。
因為北韓對於運動員參加國際大賽有嚴格的規定，像是禁止與南韓等外國運動員接觸，如果違反相關規定，則會遭到處罰。平壤消息人士指出，報告當中提到李正植、金琴英與第一敵對國家南韓選手們「一起嘻笑、拍照」的行為，尤其金琴英在自拍時露出笑容，李正植則是從頒獎台上下來後，還看得其他選手微笑許久的時間，兩人很可能都將面臨懲處，但實際上的處分到底是什麼，目前不得而知，也很有可能只是警告或是較輕微的方式處理。
脫北者曾爆北韓運動員規定嚴格！獲獎選手上天堂也是真的
由於北韓的資訊相當封閉，過去在體育界傳言如果是代表團選手出國比賽成績不佳，回去就會遭到懲處，根據《太陽報》報導，北韓的運動員表現不佳回國可能面臨的懲罰就是送去勞改，1966年英格蘭世界盃足球賽，北韓國家隊闖進16強，傳出球員在輸給葡萄牙後曾外出飲酒，返國後遭到嚴厲懲處。過去脫北者姜哲煥在其著作《平壤水族館》中聲稱，曾在監獄內見到這些球員，但事實的真相是如何，至今仍然不被世人得知。
不過既然有懲處，那肯定還是有獎賞，2012年在倫敦奧運表現優異的明星運動員，包括舉重金牌得主嚴勇哲、柔道選手安金愛和舉重選手金雲國等人，就獲頒坐落在平壤市區的河畔豪宅，嚴勇哲當時還出面感謝金正恩的「關愛」。如今「神秘之師」組合在巴黎奧運也打下銀牌佳績，但卻因為一張合照、一個禮貌性微笑被檢舉，先不論有沒有天堂獎賞，光是可能面臨被懲處，聽起來也是相當諷刺。
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奧運頒獎結束選手開心合照！北韓神秘之師遭爆檢舉
然而有看這屆巴黎奧運頒獎典禮的觀眾，應該都會知道，每次在頒獎結束之後，主辦單位會要求銅牌的選手拿著贊助商三星的手機自拍，拍下金銀銅牌的合影，然而在桌球混雙項目當然也不例外，銅牌南韓選手林鍾勳/申裕斌、銀牌北韓選手李正植/金琴英、金牌中國選手王楚欽/孫穎莎三組在頒獎結束自拍合影，沒想到就是這個舉動，卻讓李正植、金琴英回國後被檢舉違規。
因為北韓對於運動員參加國際大賽有嚴格的規定，像是禁止與南韓等外國運動員接觸，如果違反相關規定，則會遭到處罰。平壤消息人士指出，報告當中提到李正植、金琴英與第一敵對國家南韓選手們「一起嘻笑、拍照」的行為，尤其金琴英在自拍時露出笑容，李正植則是從頒獎台上下來後，還看得其他選手微笑許久的時間，兩人很可能都將面臨懲處，但實際上的處分到底是什麼，目前不得而知，也很有可能只是警告或是較輕微的方式處理。
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由於北韓的資訊相當封閉，過去在體育界傳言如果是代表團選手出國比賽成績不佳，回去就會遭到懲處，根據《太陽報》報導，北韓的運動員表現不佳回國可能面臨的懲罰就是送去勞改，1966年英格蘭世界盃足球賽，北韓國家隊闖進16強，傳出球員在輸給葡萄牙後曾外出飲酒，返國後遭到嚴厲懲處。過去脫北者姜哲煥在其著作《平壤水族館》中聲稱，曾在監獄內見到這些球員，但事實的真相是如何，至今仍然不被世人得知。
不過既然有懲處，那肯定還是有獎賞，2012年在倫敦奧運表現優異的明星運動員，包括舉重金牌得主嚴勇哲、柔道選手安金愛和舉重選手金雲國等人，就獲頒坐落在平壤市區的河畔豪宅，嚴勇哲當時還出面感謝金正恩的「關愛」。如今「神秘之師」組合在巴黎奧運也打下銀牌佳績，但卻因為一張合照、一個禮貌性微笑被檢舉，先不論有沒有天堂獎賞，光是可能面臨被懲處，聽起來也是相當諷刺。
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