大雷雨襲新北！土城瀑布雨「路樹吹倒」畫面曝　眾看傻：比颱風扯

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▲狂風驟雨猛襲土城，雨水打在建築物外圍，宛如瀑布一般降落在人行道。（圖／翻攝自臉書社團「我是土城人」）

▲土城延吉街也有路樹被風雨吹倒，甚至是連根拔起的狀態。（圖／翻攝自臉書社團「我是土城人」）

大雷雨來得又快又猛，新北市土城區就有民眾在臉書社團提醒，明德路一段、延吉街皆有路樹被風雨吹倒，影響到車輛通行，目前已有警察到場處理，用路人要多加注意。另外，狂風驟雨的畫面也跟著曝光，只見雨水宛如瀑布般落在人行道，讓不少網友看了驚呼：「比颱風天還誇張！」一名網友在臉書社團「我是土城人」中發文，提醒大家「明德路一段75號路樹被吹倒了，經過的用路人小心注意安全，警察已到場處理。」只見畫面中，狂風驟雨猛襲土城，雨水打在建築物外圍，宛如瀑布一般降落在人行道，而一棵路樹傾倒在地，路燈也被倒樹撞擊變得歪斜。不只如此，土城延吉街也有路樹被風雨吹倒，甚至是連根拔起的狀態，整棵樹橫跨馬路，車輛完全無法通行，目前也已有警方到場處理。對此，不少網友看了嚇壞直呼，「好可怕根本颱風天」、「這風雨也太大了」、「雷一陣一陣」、「好驚人的雨勢」。根據中央氣象署豪、大雨特報指出，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日新竹以北、宜蘭地區及苗栗以南、花蓮、台東山區有局部大雨發生的機率，新北市也一度被列為大雷雨、淹水警戒範圍，提醒民眾注意雷擊及強陣風，低窪地區慎防積水。