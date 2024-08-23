大阪金龍拉麵深夜斷尾！巨龍「悲痛哭哭」畫面曝　新造型幽默笑翻

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▲金龍拉麵鄰近土地的地產公司，控訴招牌龍尾越界影響到土地使用權，因此向法院提出控告，要求金龍拉麵移除龍尾突出部分。（圖／美聯社／達志影像）

▲作業員花費30分鐘將金龍拉麵招牌「尾巴」部分切除，並把龍尾露出的斷面漆成金色，路過的行人及外國遊客也在一旁拿出手機，紛紛拍下這一個時刻。（圖／美聯社／達志影像）

日本大阪道頓堀知名拉麵店「金龍拉麵」，因巨大的立體金龍招牌相當顯眼，在當地是知名的打卡地標。然而立體招牌卻因龍尾超出店鋪範圍，遭鄰居提吿影響土地使用權，官司纏訟多年，金龍拉麵被判定敗訴，並在23日晚間展開「斷尾」作業，還掛上一顆淚珠，讓金龍露出「哭哭」委屈臉，幽默新造型吸引路人、遊客圍觀。金龍拉麵1992年開始就在道頓堀設立巨大的「金龍招牌」，與固力果人、唐吉訶德摩天輪、蟹道樂巨蟹皆為當地知名地標，也是許多觀光客必拍照打卡的景點。不過，金龍拉麵鄰近土地的地產公司，控訴招牌龍尾越界影響到土地使用權，因此向法院提出控告，要求金龍拉麵移除龍尾突出部分。而大阪地方法院去年10月裁定金龍拉麵敗訴，雖然金龍拉麵一度提出上訴，稱切除龍尾會損害品牌形象，卻在今年5月被駁回，認定立體招牌就是超出地界，限制到土地擁有人的權益。對此，金龍拉麵無奈決定拆除招牌越界部分，並於23日晚間開始拆除作業。，似乎是在替被切除的龍尾感到委屈。路過的行人及外國遊客也在一旁拿出手機，紛紛拍下這一個時刻。店家表示，雖然金龍的尾巴被切除，令人感到難過，但未來會繼續保護這個代表性的招牌，斷尾也會暫時保留，用途目前還沒有主意。日媒則形容，雖然金龍尾巴被砍掉，眼角那滴淚水彷彿承受了被切斷的痛苦，但「立體金龍」仍以大阪特有的幽默造型重生了。