大聯盟史上首位「40轟40盜」好手是誰？重溫Canseco帶來的感動

美國職棒大聯盟洛杉磯道奇隊的日本二刀流好手大谷翔平昨(22)日再次盜壘成功，目前已達成39轟、39盜的成績，距離「40轟、40盜」只各差一次，因其最快速達成40-40紀錄與亮眼的打擊數據，讓大谷成為年度MVP的熱門人選，人們也在不斷締造歷史的大谷身上，看到了史上第一位「40轟、40盜年度MVP」的縮影，曾經的一代腿砲Jose Canseco。
Jose Canseco生平事蹟
大谷翔平近期挑戰40轟40盜，在大聯盟百年歷史上，只有5位球員可以做到，不過要說大聯盟過去二十年中最具爭議性的人物，想必沒有人能超過Jose Canseco，Canseco於1964年出生在哈瓦那，在高中以前他並不是一位表現很突出的球員，甚至守備還非常多失誤，但是隨後被球探發現到他的打擊實力後，Canseco的傳奇棒球生涯就此展開。
Canseco先是被放到了新人聯盟中，運動家隊當時把他從三壘轉往外野後，其打擊實力開始逐步的提升，1985年Canseco升上大聯盟，隔年就打出生涯第一個30轟、100打點的球季，輕鬆拿下新人王。
1988年是Canseco生涯中表現最亮眼的一季，當時季初他便預測自己會達成「單季40轟、40盜」的紀錄，當時沒有人認為他可以達成，認為這項菜鳥所定的遠大目標只是痴人說夢，但是人們後來發現，Canseco已經在上半季時就已經打出了24轟、22盜的成績，才發現他完全有能力達成這項史無前例的紀錄。
到了9月18日，運動家在主場面對皇家隊時，Canseco在1局下轟出了兩分砲，這是他的第40轟，此時他的盜壘數已經高達37次了，而運動家還剩下12場比賽，要達成40轟、40盜看來是近在咫尺了。
五天後，在面對釀酒人的比賽中，Canseco以驚人的速度在1局上就盜壘成功，達成他的第39盜；5局上半時他又抓準時機再次起跑，這時對手的傳球居然稍微偏了一些，最終Canseco滑上了二壘，裁判平舉雙手，史上第一位「單季40轟、40盜」正式出爐。
不只Jose Canseco大放異彩，1988年也開始屬於運動家的王朝，隨後的三年間，運動家單季「最少」勝場是102勝，勝率高達0.630，並且連續三年世界大賽都無缺席，雖然最後只拿下一冠，但絲毫不削減運動家王朝的風采。
隨後在季後的年度獎項票選中，Canseco雖然在世界大賽被道奇投手完全壓制，OPS只有0.392，讓藍衫軍得以痛快稱王，但他還是因為個人成績亮眼，還有球隊的驚人表現，以全票通過被選為年度MVP。
坎塞柯在巔峰時期的表現，不僅為奧克蘭運動家隊帶來了輝煌，也改變了人們對棒球力量的定義。他的出現，讓更多人開始關注棒球選手的長打能力和速度兼具的可能性，雖然後來出現的藥物風波為他的生涯帶來了一些爭議，但他的成就仍舊值得我們回味。
出生:1964年7月2日(60歲)
身高:192公分
投打習慣:右投右打
守備位置:外野手
特殊事蹟:
1986年美聯新人王
1988美聯打點王
1988美聯年度MVP
1988、1990、1991美聯外野手銀棒獎
1988、1991美聯全壘打王
1998美聯指定打擊銀棒獎
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大谷翔平近期挑戰40轟40盜，在大聯盟百年歷史上，只有5位球員可以做到，不過要說大聯盟過去二十年中最具爭議性的人物，想必沒有人能超過Jose Canseco，Canseco於1964年出生在哈瓦那，在高中以前他並不是一位表現很突出的球員，甚至守備還非常多失誤，但是隨後被球探發現到他的打擊實力後，Canseco的傳奇棒球生涯就此展開。
Canseco先是被放到了新人聯盟中，運動家隊當時把他從三壘轉往外野後，其打擊實力開始逐步的提升，1985年Canseco升上大聯盟，隔年就打出生涯第一個30轟、100打點的球季，輕鬆拿下新人王。
1988年是Canseco生涯中表現最亮眼的一季，當時季初他便預測自己會達成「單季40轟、40盜」的紀錄，當時沒有人認為他可以達成，認為這項菜鳥所定的遠大目標只是痴人說夢，但是人們後來發現，Canseco已經在上半季時就已經打出了24轟、22盜的成績，才發現他完全有能力達成這項史無前例的紀錄。
到了9月18日，運動家在主場面對皇家隊時，Canseco在1局下轟出了兩分砲，這是他的第40轟，此時他的盜壘數已經高達37次了，而運動家還剩下12場比賽，要達成40轟、40盜看來是近在咫尺了。
五天後，在面對釀酒人的比賽中，Canseco以驚人的速度在1局上就盜壘成功，達成他的第39盜；5局上半時他又抓準時機再次起跑，這時對手的傳球居然稍微偏了一些，最終Canseco滑上了二壘，裁判平舉雙手，史上第一位「單季40轟、40盜」正式出爐。
不只Jose Canseco大放異彩，1988年也開始屬於運動家的王朝，隨後的三年間，運動家單季「最少」勝場是102勝，勝率高達0.630，並且連續三年世界大賽都無缺席，雖然最後只拿下一冠，但絲毫不削減運動家王朝的風采。
隨後在季後的年度獎項票選中，Canseco雖然在世界大賽被道奇投手完全壓制，OPS只有0.392，讓藍衫軍得以痛快稱王，但他還是因為個人成績亮眼，還有球隊的驚人表現，以全票通過被選為年度MVP。
坎塞柯在巔峰時期的表現，不僅為奧克蘭運動家隊帶來了輝煌，也改變了人們對棒球力量的定義。他的出現，讓更多人開始關注棒球選手的長打能力和速度兼具的可能性，雖然後來出現的藥物風波為他的生涯帶來了一些爭議，但他的成就仍舊值得我們回味。
Jose Canseco小檔案
出生:1964年7月2日(60歲)
身高:192公分
投打習慣:右投右打
守備位置:外野手
特殊事蹟:
1986年美聯新人王
1988美聯打點王
1988美聯年度MVP
1988、1990、1991美聯外野手銀棒獎
1988、1991美聯全壘打王
1998美聯指定打擊銀棒獎