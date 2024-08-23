大聯盟史上首位「40轟40盜」好手是誰？重溫Canseco帶來的感動

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美國職棒大聯盟洛杉磯道奇隊的日本二刀流好手大谷翔平昨(22)日再次盜壘成功，目前已達成39轟、39盜的成績，距離「40轟、40盜」只各差一次，因其最快速達成40-40紀錄與亮眼的打擊數據，讓大谷成為年度MVP的熱門人選，大谷翔平近期挑戰40轟40盜，在大聯盟百年歷史上，只有5位球員可以做到，不過要說大聯盟過去二十年中最具爭議性的人物，想必沒有人能超過Jose Canseco，Canseco先是被放到了新人聯盟中，運動家隊當時把他從三壘轉往外野後，其打擊實力開始逐步的提升，到了9月18日，運動家在主場面對皇家隊時，不只Jose Canseco大放異彩，1988年也開始屬於運動家的王朝，隨後的三年間，隨後在季後的年度獎項票選中，Canseco雖然在世界大賽被道奇投手完全壓制，OPS只有0.392，讓藍衫軍得以痛快稱王，出生:1964年7月2日(60歲)身高:192公分投打習慣:右投右打守備位置:外野手特殊事蹟:1986年美聯新人王1988美聯打點王1988美聯年度MVP1988、1990、1991美聯外野手銀棒獎1988、1991美聯全壘打王1998美聯指定打擊銀棒獎