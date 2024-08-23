打開寵物監視器！媽目睹虎斑貓「1舉動」秒嚇到：牠知道有人在看

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▲卡桑德拉打開家中寵物監視器，竟和毛孩虎斑貓對到眼，讓她瞬間噴笑。（圖／翻攝自TikTok）

▲過沒多久，法蘭索瓦也出現在寵物監視器前方，還好奇地湊向攝影機，似乎想抓出背後藏鏡人到底是誰。（圖／翻攝自TikTok）

加拿大飼主卡桑德拉（Kassandra）出門和男友約會時，突然想用寵物監視器查看家中貓咪的狀況，沒想到一打開鏡頭，竟瞬間和飼養的虎斑貓對到眼，讓她嚇了好大一跳，過不久另一隻貓也一起加入，2位毛孩彷彿知道自己正在被監看一般，直直盯著鏡頭許久，影片曝光後，讓網友們全笑喊：「牠們知道有人在監視！」卡桑德拉（Kassandra）日前在TikTok上分享一段短片，她在約會時好奇查看家中寵物監視器，想看毛孩們都在家裡做什麼，沒想到一打開鏡頭，竟和家中虎斑貓路易對到眼，路易就像知道自己被監看一般，雙眼直視攝影機，讓卡桑德拉見狀立刻笑出來。不只如此，路易默默盯著攝影機一陣子後，又轉頭望向家裡另外一隻貓法蘭索瓦，過沒多久，法蘭索瓦也出現在鏡頭前方，還好奇地湊向攝影機，似乎想抓出背後藏鏡人到底是誰，讓卡桑德拉當場被毛孩們逗樂笑翻。影片曝光後，立即吸引超過50萬人按讚，眾人紛紛留言，「貓咪很聰明的，牠們知道有人在監視牠們」、「貓貓：誰在裡面？還不快報上名來？」、「虎斑貓：兄弟，我們被監視了」、「不知道為什麼覺得又好笑又悲傷」。