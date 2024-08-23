華南金、華南銀H1獲利雙創歷年同期新高　總資產同步突破4兆元

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華南金控今（23）日召開法說會，公布今（2024）年營運績效，華南金控及華南銀行獲利再次刷新歷年同期新高，總資產同步突破4兆元。其中，華南金上半年自結稅後淨利112.15億元、年成長6.8%，每股稅後盈餘（EPS）0.82元。華南銀自結稅後淨利102.68億元、年成長5.3%，EPS為1.05元。華南金表示，華南銀自結稅後淨利102.68億元，年成長 5.3%，EPS為1.05元，年化稅後股東權益報酬率（ROE）8.99%、資產報酬率（ROA）0.53%，佔集團獲利貢獻84%。同期間業務推展順利，維持同業間良好地位與排名，國銀聯貸主辦及共同主辦金額排名國銀第1名，都更及危老放款合計餘額位居公股銀行第2名，基金保管規模穩坐穩銀行同業第2名。此外，子公司華南永昌證券今年上半年受惠資本市場交易熱絡，價量齊發，經濟等核心業務收入均較去年同期大幅成長，自結稅後淨利10.6億元，年增54.1%，EPS為1.62元。經濟業務市佔率7.27%，融資餘額市佔率5.04%，分別排名公股第1名、第2名。子公司華南產險因損失率降低及資金運用收益增加，今年上半年自結稅後淨利8.86億元、年增113%，EPS為4.43元。簽單保費總收入75.61億元，再度刷新歷年同期新高紀錄，市佔率5.44%，同業排名第6名。展望下半年，華南銀行持續以「客戶的需求」為出發點，藉由專業規劃顧問團隊，打造最佳退休規劃專業的領導品牌形象。同時深耕高資產客戶，以精緻化尊榮禮遇服務，創造客戶高品質體驗。華南永昌證券將持續全力推展自行開發的「華南e指沖」APP，協助客戶提高投資勝率。永續方面，華南金順應國際趨勢及遵循主管機關規範，積極強化公司治理，持續配合推動ESG相關事宜，並入選多項ESG指數成分股，包含富時社會責任新興市場指數、臺灣永續指數、臺灣公司治理100指數、臺灣高薪100指數及臺灣就業99指數成分股，顯見在臺灣金融業中具有相當指標性意義。