今日軍武／47萬砲彈狂炸金門！823炮戰勝利澆熄中共犯台野心

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▲國軍在823炮戰期間操作M59加農炮。(圖／翻攝自國防部發言人臉書)

▲台北823砲戰紀念公園展示的F-86軍刀機。（圖／記者呂炯昌）

▲823炮戰期間，國軍實施「鴻運計畫」對金門進行運補。(圖 ／翻攝自國防部發言人臉書)

今（23）日是金門八二三戰役66週年，總統賴清德今日前往金門出席紀念活動，這也是他520上任後首度前往金門忠烈祠祭祀陣亡將士。民國47年(1958年)8月23日傍晚共軍砲擊我國外離島金門與馬祖地區，823炮戰期間累積落下47萬枚砲彈，在參戰的官士兵不分東西南北、族群，軍民共同合作下，獲得最終勝利，也澆熄中共犯台野心，奠定日後台海和平穩定局面。中共為逼迫國軍從金門、馬祖撤軍，美軍從台灣撤離，並轉移內政問題，民國47年8月23日下午6點30分，共軍猝然對我金門諸島發動猛烈砲擊，短短的2個小時內，發射了5萬7,000多發砲彈。在砲擊的第一時間，當時金門防衛司令部的三位副司令官章傑將軍、趙家驤將軍與吉星文將軍就壯烈殉國。在隨後的44天裡，共軍對金門各島總共發射了47萬多發的砲彈，平均每平方公里的土地上，就落下了3000多發砲彈。我方軍民死亡618人，受傷2,610人，傷亡總共3,228人。房舍全毀4,594棟，半毀4,459棟，毀損共9,053棟。這是人類有史以來，最為慘烈的砲戰紀錄。由於當時中華民國與美國簽訂有「中美共同防禦條約」，美軍雖未直接介入金、馬地區戰爭，但在823炮戰期間仍派出第七艦隊巡防台海。823炮戰期間，為突破共軍封鎖，國軍執行「鴻運計畫」，中字號戰車登陸艦留在共軍砲火射程外，用艦載的履帶登陸車搶灘運補，「鴻運計畫」共實施17次運補，卸載軍品63,858噸、M24霞飛坦克24輛、人員8,630人。為壓制共軍火力，國軍擬定「轟雷計畫」運送美軍8吋砲至金門島上，9月11日國軍砲彈擊中廈門火車站，擊中站上彈藥堆爆炸，使共軍軍民蒙受重大損失。民國47年10月5日起，衝突開始降溫，中共方面宣布放棄封鎖，改為「單打雙不打」（逢單日砲擊，雙日不砲擊），逐漸減少攻勢，直到1979年1月1日中華人民共和國與美國建交，共軍正式宣布停止砲擊。823炮戰期間也爆發空戰，早在823砲戰前幾個星期，國軍就與共軍米格機爆發多次空戰，美國秘密軍援剛服役的AIM-9B響尾蛇飛彈，部署於新竹基地第11大隊，當時20架F-86F軍刀機經過改裝，每架能夠掛載2枚響尾蛇飛彈。1958年924溫州灣空戰中，新竹基地第11大隊第44中隊長李叔元中校發射AIM-9B響尾蛇飛彈擊落敵機，首創空戰史上飛彈擊落敵機記錄。當年國軍宣稱擊落共軍9架殲五（中國大陸版MiG-17）戰機，共軍方面則稱有4架軍機遭擊落。823炮戰是1949年之後兩岸之間最後一次大規模軍事衝突，我方獲得最終勝利，也澆熄中共犯台野心，奠定日後台海和平穩定局面。