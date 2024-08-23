周揚青爆熱戀高帥男！當街摟抱遭拍登熱搜　狗仔大讚：姐的眼光好

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▲周揚青與該名男子相當親暱，毫不避諱在街上摟抱。（圖／攝影劉大錘 微博）

▲周揚青（左）過去曾與羅志祥（右）愛情長跑9年，但最後女方選擇毀滅式分手，爆出羅志祥的性生活。（圖／周揚青、羅志祥微博）

大陸網紅周揚青，近年積極在演藝事業上發展，今年還參戰《乘風破浪的姐姐2024》（簡稱：浪姐5》，雖然後續遭到淘汰，不過周揚青已經成功打開知名度，近期還被狗仔直擊疑似有新戀情，狗仔還指出男方外型條件不錯，非常高挑，更曝光兩人在大街上摟摟抱抱，消息一出更是火速登上了熱搜。中國知名狗仔「劉大錘」日前曾在社群平台上預告，指出自己拍到了「戀愛腦小公主」的新戀情，今（23）日公開影片，片中的女主角正是周揚青，只見她帶著1名男子與一群好友狂歡到凌晨後，一起去吃早餐，男方還一手摟住周揚青，周揚青也熱情回應，摟著男方肩膀，一路上男方更摸了周揚青的腰，兩人相當親暱。另外，劉大錘雖然沒有公開男方的長相，不過站在身高164公分的周揚青身邊，男子明顯高出許多，而劉大錘也讚嘆：「不得不說姐的眼光是真的好。」看來男方不只身材高挑，顏值也是相當不錯。而劉大錘的影片一出，「周揚青新戀情」就火速掛到熱搜榜上，引發網友熱烈討論，不少粉絲也紛紛獻上祝福：「姐姐太瀟灑了，專和帥哥談戀愛。」不過也有人指出劉大錘預告下標「戀愛腦」不太合適：「周揚青可不是戀愛腦，榨乾前任熱度撈金，自己再找個年紀小的」、「她現在不算戀愛腦了，那9年課應該是沒白上，現在男友一個接一個切換，看著傻是傻不了一點。」事實上，網友口中的周揚青前任正是亞洲舞王羅志祥（小豬），兩人過去曾愛情長跑9年，後續分手時鬧得轟轟烈烈，周揚青當時開大絕使出「毀滅式分手」，爆出羅志祥不僅大玩「選妃」，還曾「多人運動」，性生活相當淫亂，讓外界一片譁然。如今事件已經落幕已久，周揚青也走出陰霾，接觸新對象，粉絲也給予祝福。