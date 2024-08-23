1圖看週末降雨區！不定時暴雨「改襲中南部」　珊珊颱風路徑西偏

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▲下週一至週五（26日至30日）臺灣處於相對低壓帶中，水氣增多，天氣較不穩定。（圖／中央氣象署提供）

▲第10號颱風珊珊已增強為中度颱風，目前位於臺北東南東方海面上，未來路徑將往西後再東轉接近日本南方海面。（圖／中央氣象署提供）

未來一週為午後雷陣雨天氣型態，明（24）日各地大多為多雲到晴，不過午後雷雨熱區改襲「西半部地區」及「各地山區」，並有局部大雨發生的機率，且降雨會持續至晚上。此外，下週一起臺灣處於相對低壓帶中，水氣增多、天氣不穩定，清晨至上午中南部地區有零星短暫陣雨，各地午後有雷陣雨。此外，珊珊颱風已於今日下午2時升級為中颱，路徑往西偏移，預估將在下週二、週三影響日本。中央氣象署預報員朱美霖指出，未來一週以午後雷陣雨天氣型態為主，週六、週日（24日、25日）各地高溫炎熱，午後雷陣雨區域擴大，包括西半部地區及各地山區都要留意午後雷陣雨，且有局部較大雨勢發生的機率，降雨時間拉長，有機會一路下到晚上。下週一至週五（26日至30日）臺灣處於相對低壓帶中，水氣增多，天氣較不穩定，清晨至上午中南部地區有零星短暫陣雨，澎湖、金門、馬祖不定時亦有局部降雨出現，而其他地區雲量增多，溫度方面，週日前各地高溫可達攝氏33至36度，大臺北盆地、中南部近山區局部可達攝氏36度以上，感受悶熱，戶外活動請注意防曬並多補充水分；下週一起受到低壓帶影響，雲量增多，各地高溫略降至攝氏32度至34度。而第10號颱風珊珊已增強為中度颱風，目前位於臺北東南東方海面上，未來路徑將往西後再東轉接近日本南方海面，預估下週二、週三對日本陸地影響較大，可能影響九州、四國、關西等地，計畫前往日本旅遊的民眾請多留意此颱風最新動態及相關資訊。