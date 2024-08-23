羅志祥睡完起來變「麵包超人」！腫照曝光哀：跟我胖到80公斤一樣

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▲羅志祥曝光自己今（23）日臉水腫的情形非常嚴重。（圖／IG showlo）

▲羅志祥神回應粉絲的問題，讓網友笑翻。（圖／羅志祥 臉書）

亞洲舞王羅志祥（小豬）日前推出新專輯〈舞狀元〉，還曝光跨年將空降高雄巨蛋開唱，舉辦「2025羅志祥 30巡迴演唱會 高雄站」，日前更因粉絲難過沒搶到票，而霸氣宣布加開12月28日場次，要求粉絲一定要到場，但也因為工作太忙碌，羅志祥坦言自己瘦了不少。不過他今（23）日一早卻在社群曬出腫臉照，崩潰大喊自己睡一覺起來變「麵包超人」，直呼：「跟我胖到80公斤的臉一樣！」還曝光後續已經戴了口罩但仍被粉絲認出，超級尷尬。羅志祥一早在IG上放出自己今早的模樣，可以看出他的臉似乎有些水腫，更自嘲自己一覺睡醒變成「麵包超人」，還無奈大喊：「跟我胖到80公斤的臉一樣！」他也透露自己在鏡子前呆看了3分鐘，不過仍樂觀表示：「好險昨天工作臉沒腫。」沒想到更爆笑得還在後面，羅志祥後續戴著口罩、帽子前往機場，仍是被粉絲認出並提出合照的要求，於是羅志祥便表示要戴口罩拍照，讓粉絲不解地詢問：「這樣怎麼可以看出是你？」羅志祥也幽默回應：「我的態度。」讓該名粉絲有點傻眼，只能尷尬表示：「謝謝你哦。」事後羅志祥也將該名粉絲與他的對話發上臉書，並附上自己在機場的照片，照片上還用兩顆愛心將眼睛遮住，讓網友笑翻，更吸引許多網友留言，直呼羅志祥很可愛：「晚點會消掉」、「我也想跟你合照。」