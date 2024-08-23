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四海遊龍也宣布漲價！明日起「鍋貼、水餃變貴了」　價格調幅曝光

記者賴禹妡／綜合報導

▲四海遊龍近期公告，總公司決定調整部分商品售價，明日開始鍋貼、水餃部分商品將每粒調漲0.5元，麵食類則每份調漲5元。（圖／翻攝自四海遊龍臉書粉專）
▲四海遊龍近期公告，總公司決定調整部分商品售價，明日開始鍋貼、水餃部分商品將每粒調漲0.5元，麵食類則每份調漲5元。（圖／翻攝自四海遊龍臉書粉專）
連鎖鍋貼店始祖「四海遊龍」近期公告，受到通貨膨脹、電價上漲及人力短缺等因素影響，營運成本不斷增加，總公司決定調整部分商品售價，明（24）日開始鍋貼、水餃部分商品將每粒調漲0.5元，麵食類則每份調漲5元，調整後招牌鍋貼價格為每粒7元，高麗菜水餃則每粒7.5元。

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四海遊龍公告，明日開始鍋貼、水餃部分商品將每粒調漲0.5元，麵食類則每份調漲5元，另外總公司也將推出新品，提供消費者更多選擇。而四海遊龍2023年7月1日就曾調漲部分商品，當時原味鍋貼、韭菜鍋貼各調漲0.5元，小菜調漲5元，但辣味鍋貼和湯品價格並未調整。

▲（圖／翻攝自四海遊龍臉書粉專）
▲四海遊龍公告，明日開始鍋貼、水餃部分商品將每粒調漲0.5元，麵食類則每份調漲5元。（圖／翻攝自四海遊龍臉書粉專）
至於八方雲集則早在今年7月10日就已經調漲，水餃與鍋貼調漲0.4～0.5元，平均調幅6%～7%，目前每顆售價皆破7元，但酸辣湯、玉米濃湯價格維持35元不變，牛肉麵系列以及飲品類商品價格亦維持原價。八方雲集表示，面臨原物料價格波動、電價調漲以及缺工等大環境營運挑戰，為堅持餐點品質，才會調整部分商品售價。

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