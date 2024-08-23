張育成本季第6轟！中職200萬票房出爐　台南統一獅、悍將之戰達標

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張育成開轟！中職票房今年多了大巨蛋加持後，不但已超越去年才寫下的單季180萬130人最多進場人數，今（23）日在台南球場，編號第277號的統一獅和富邦悍將之戰，累計進場人數確定將突破200萬人次，創下史上第一紀錄，張育成今天隨富邦悍將首次作客台南球場，前兩打席都獲統一獅先發投手布雷克保送，5局上1出局一壘有人，他一棒轟出兩分砲，以本季第6轟一棒將比分扭轉成2：1。而今年中職票房在大巨蛋開放後，場場破萬不說，平均進場人數也增加不少，目前才打269場，就已經突破200萬人次，平均進場人數為7514人，直接「升級」，比去年場均6000人以上還多。