四海遊龍漲價不吃鍋貼了！老饕改買「2隱藏神品」推爆：水準太高

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▲四海遊龍明日開始鍋貼、水餃部分商品將每粒調漲0.5元，麵食類則每份調漲5元。（圖／翻攝自四海遊龍臉書粉專）

▲▼不少網友都大推四海遊龍酸辣湯，認為完勝市面上許多連鎖鍋貼店，此外牛肉醬拌麵也是網友們狂讚的隱藏美食。（圖／翻攝自四海遊龍官網）

連鎖鍋貼店始祖「四海遊龍」宣布，明（23）日開始調漲部分商品，鍋貼、水餃部分商品將每粒調漲0.5元，麵食類則每份調漲5元，引起網路熱議。對此，就曾有網友熱議四海遊龍的隱藏神品，除了鍋貼、水餃之外，不少人都認為酸辣湯、牛肉醬拌麵美味程度驚人，甚至更勝於其他連鎖店。四海遊龍近日公告，受到通貨膨脹、電價上漲及人力短缺等因素影響，營運成本不斷增加，總公司決定調整部分商品售價。，另外總公司也將推出新品，提供消費者更多選擇。就有網友曾好奇問「四海遊龍哪個品項比較好吃？」當時不少網友都大推酸辣湯，認為完勝市面上許多連鎖鍋貼店，、「四海酸辣湯水準大贏其他」。而酸辣麵當然也是網友們心目中的神品之一，「我超喜歡四海欸，唯一指定酸辣麵，還要粗寬麵，有夠好吃！」不只如此，麵類部分除了酸辣麵，牛肉醬拌麵也是網友們狂讚的隱藏美食，、「四海的牛肉醬拌麵！還有酸辣湯」。但也有不少人認為，除了味道因人而異，不同門市也有口味上的差異，因此美味程度仍要視店家手藝。