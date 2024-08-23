《原子少年2》明開播！6選手登微風之夜　笑曝：想見大前輩尹斗俊

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▲▼《原子少年2》6選手在台上表演〈最遙遠的男孩〉，各自展現魅力。（圖／記者李政龍攝）

▲《原子少年2》將於明日開播，6名選手今日搶先登上微風信義之夜。（圖／記者李政龍攝）

2024年台灣男子選秀節目《原子少年2》將在明（24）日開播，本屆延續行星元素，把54位小鮮肉分成「6大行星」，一起角逐最後出道之位。而今日也由6個行星分別派出一名成員，參加一年一度的微風信義之夜，包括風行者曾楷博、天狼星洪暐、鑽石星球俊希、晨之星禾雁凱、克卜勒東翰、小行星鈞嘉，他們在現場大跳主題曲〈最遙遠的男孩〉，看起來非常帥氣，而《原子少年2》未演先轟動，現場也有許多粉絲為自己Pick的選手歡呼。而被問到最期待今晚哪個環節？禾雁凱表示，很期待看到身為男團大前輩的尹斗俊。曾楷博、洪暐、俊希、禾雁凱、東翰以及鈞嘉今日一登場，隨即表演〈最遙遠的男孩〉，在現場又唱又跳，且他們這場表演有特別編排，一開始先由曾楷博、禾雁凱、鈞嘉登場，中間喘一口氣之後，再輪到洪暐、東翰、俊希上台演出，最後6個人合體，帶來更精彩的舞台。在現場還可以看到小互動，發現洪暐、俊希在中途休息環節偷偷合體比心，給粉絲小福利。6名成員透露，明天就可以正式看到節目，他們的主題曲〈最遙遠的男孩〉也已經上架，希望粉絲可以多多支持。俊希表示，可以參加這次的活動覺得非常榮幸，也說目前常常要大量練舞，因此最需要購買運動商品，也希望可以透過今天的活動去逛逛。禾雁凱則說，今天有「男團大前輩」到場，就是Highlight（舊團名：BEAST）的尹斗俊，自己很想見見對方。洪暐被問到問題，則不忘繼續宣傳節目，笑說現在他們有線上的投票活動，希望大家可以幫喜歡的選手投票，讓主持人楊千霈聽了忍不住大笑。而《原子少年2》將在明晚播出，這次節目打破過往C位選拔只有一位的想法，6個行星團各選出一位代表，錄製MV時每個行星依序登場，凸顯不同星球的魅力。8/24起 每週六晚間八點｜TVBS歡樂台、TVBS精采台首播、LINE TV首播晚間十點｜中華電信MOD、Hami Video、愛奇藝iQIYI、LINE TV上線8/30起 每週五晚間十點｜中視播出8/31起 每週六晚間六點｜《原子少年2 ATOM BOYZⅡ》官方Youtube頻道彩蛋版正片上架