搶親新光金還會加價？中信金僅低調回應：都有所因應

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台新金與新光金昨（22）日才宣布「新新併」，中信金也有意「搶親」新光金。中信金今（23）日晚上重訊宣布每股收購價格14.55元，收購比例上限從原25%提高為51%。中信金指出，14.55元是8月20日就已經決議，今日董事會上沒有針對價格討論，而是針對收購比例上調，至於面對對手明確，未來有沒有機會加價？中信金僅低調表示，都有考量風險與變數，都有所因應與對策。中信金總經理暨發言人高麗雪今日表示，中信金控今日舉行臨時董事會，針對外界關心「搶親」新光金，宣布每股收購價格14.55元，上限從原來的25%提高為51%。高麗雪指出，市場傳言很多，但今日董事會上沒有針對價格討論，14.55元是從8月20日就決議通過，價格上沒有再調整，僅針對收購比例上調。高麗雪表示，原先就是討論收購比例為10到25%為上限，但今日董事會上決議上調至51%，至於市場上提到的30%不知從何而來。而這次收購以現金加換股（收購比例51%來算）總共要花費1314億元。由於「新新併」合意結親，面對對手明確，中信金有沒有針對風險以及變數有對策，甚至是未來有可能再加價？為此，中信金僅低調表示任何風險與變數都有經內外部評估考量，一些假設性問題不方便回應，但強調都有考量到、都有擬因應對策。另外，新新併後將更名台新新光金控，中信金有沒有對名稱有想法？中信金表示，下周一二要送件，公開收購這中間路還很漫長，名稱不在今日討論的範圍，但強調一定會考量到員工權益，同時也會考量新光金股東的權益，希望讓新光金股東有選擇的機會。至於若10月9日新光金與台新金股東臨時會通過合併案了，中信金下一步會是什麼？中信金指出，假設性問題不回應，但強調會合法合規進行。