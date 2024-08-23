花蓮隱藏美食少一間！排隊名店「蚵仔嫂」提前熄燈　整排老饕落淚

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▲「蚵仔嫂」日前才宣布將在9月20日結束營業，沒想到店家近日突然在臉書粉專公告，已經提前於8月22日熄燈。（圖／翻攝自蚵仔嫂臉書粉專）

花蓮知名老店「蚵仔嫂」原先預計9月20日結束營業，但店家突然在臉書粉專上宣布，營業時間已提前至昨（22）日，突如其來的熄燈消息，讓一票老饕傻眼直呼可惜：「從我國中高中就已經有了最少有20年！」「蚵仔嫂」主要販售蚵仔煎、魚皮湯、魚肚湯、炒麵等在地小吃，日前才宣布將在9月20日結束營業，沒想到店家近日突然在臉書粉專公告，實際查詢Google可見，「蚵仔嫂」評分有4.3顆星，近500則評論，整排全是老饕留言推薦。「蚵仔嫂」曾傳出是因為景氣不佳、地震後觀光客銳減或租金太高等理由才停業，但老闆親友出面闢謠，表示老闆及老闆娘原先就已規劃退休，希望接下來能放鬆享福、含飴弄孫，觀光部分對於店家沒太大影響，主要還是在地鄉親支持，突然停業是因為剛好有安排旅遊行程。對此，不少網友也感嘆，「身為台南人，覺得這比台南還要好吃的蚵仔煎竟然收了！他的魯肉飯和炒飯也好吃！好可惜」、「這間蚵仔煎及魚肚湯每回到花蓮必吃，還是要老闆娘的煎得比較有口感」、「從我國中高中就已經有了最少有20年」。