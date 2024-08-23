如何評價賀錦麗的經濟政策？川普嘲諷推行共產主義　克魯曼則力挺

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▲川普嘲諷賀錦麗要推行共產主義，還稱呼賀錦麗為「卡瑪拉同志」（Comrade Kamala）。（圖／美聯社／達志影像）

美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）今日在民主黨全代會中正式接受總統候選人提名，為期4天的民主黨全代會場面十分熱鬧，不過賀錦麗真正的挑戰從現在才要開始。選戰最後很可能回歸到選民關注的經濟議題，賀錦麗揚言將阻止食物和零售業者哄抬物價，川普因此嘲諷賀錦麗要推行共產主義，還稱呼賀錦麗為「卡瑪拉同志」（Comrade Kamala）。而諾貝爾經濟學獎得主家克魯曼（Paul Krugman）則力挺賀錦麗，不過其他專家對賀錦麗的經濟政策也是看法分歧。根據《商業內幕》報導，為了減輕民眾因通膨導致生活成本高漲的痛苦，賀錦麗打算推出一項阻止食物和零售業者哄抬物價的法令，並授權監管機構和檢察人員根除與懲罰不良行為，以避免相關業者獲取不當的過高利潤，讓消費者權益受損。對於賀錦麗提出的這項政策，川普立即痛批「卡瑪拉同志」想要實施社會主義價格控制，抨擊在拜登政府造成災難性的通膨後，賀錦麗又要以「共產主義接管我們的國家」。與川普有點誇張的發言相反，克魯曼則是全力捍衛賀錦麗的主張，認為右翼人士稱賀錦麗要推行價格控制的說法言過其實，賀錦麗真正想要做的只是打擊哄抬物價的行為，克魯曼直言賀錦麗的宣示有點「民粹主義」姿態，可能是想要安撫因高物價不安的民眾，但無論如何，打擊哄抬物價並不罕見，美國許多州也都早有相關法律。至於其他專家，對賀錦麗的政策也是看法分歧。穆迪（Moody's Ratings）的首席經濟學家贊迪（Mark Zandi）指出，近年通膨與哄抬物價行為的關聯性微乎其微，「如果不是完全無關的話」，認為政府要做的只是確保市場存在競爭，價格透明，這樣市場自然就能正常運作。財經節目主持人拉姆齊（Dave Ramsey）則認為，打擊物價過高的重點在於向市場提供大量供應，供應量夠大、價格自然就會壓下來，如果政府試圖人為限制物價，根本起不到作用，還可能帶來更糟糕的後果。目標百貨（Target）的執行長康奈爾（Brian Cornell）則表示，公司的利潤一直抓在6％左右，零售業的競爭非常激烈，消費者可以輕鬆從各種管道找到最優惠的價格，言下之意就是市場不存在哄抬物價的行為。