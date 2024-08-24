德國索林根隨機砍人釀傷亡！目擊者眼見受害者倒地：還以為是喝醉

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德國西部的索林根市（Solingen），當地時間23日發生隨機砍人事故，截至發稿時間為止，已知至少3人因此喪生。據外媒報導，事發時正在進行節慶活動，紀念索林根市建城650週年，不料在晚間9點多，1名男子突然揮刀隨機砍人，多名路人遭殃，至少3人喪生，另有數人受傷，兇徒在逃。雖然攻擊發生的細節尚不清楚，但當地德媒指出，許多參加節慶活動的人，是直到晚間10點、主辦方宣布活動被取消時，才知道發生了襲擊事件。與會者被要求離開現場，並被提醒離開時切勿驚慌。一名目擊者拉斯布雷茨克（Lars Breitzke）透露，當他看到舞台上的歌手表情怪異時，就知道有事情發生：「然後一個人摔倒在離我僅1公尺遠的地方。」起初他以為是有人喝醉了，但很快就發現更多人倒地並濺血。索林根市長庫茲巴赫（Tim Kurzbach）已對事件的發生表達震驚與哀悼，當局目前正在全力搶救傷者、追緝凶徒。索林根是德國西部的一個城市，約有16萬居民，位於杜塞道夫（Düsseldorf）以東約25公里、科隆（Cologne）東北部。索林根週五才開始紀念建城650週年的活動，原定持續到週日，但隨機砍人的發生，迫使慶祝活動喊停。