小羅勃甘迺迪退選改挺川普！同台造勢畫面曝　遭手足猛批「叛徒」

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2024美國總統大選獨立參選人小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.），當地時間週五在亞利桑那州宣布暫停競選，並在譴責民主黨制度不公後，轉而支持共和黨總統候選人川普（Donald Trump）。綜合美媒報導，雖然小羅勃甘迺迪聲稱，他是暫停而不是結束競選，他的名字將保留在大多數州的選票上，但其名將從10個可能影響結果的搖擺州刪除，此舉無異於退出選舉。70歲的小羅勃甘迺迪並批評自己的前政黨-民主黨，談到了他離開民主黨的原因、為何以獨立人士身份參選，還有他的競選活動在各州面臨的挑戰，譴責副總統賀錦麗（Kamala Harris）未經初選就被選為總統候選人，並表達自己將轉為支持川普：「我們在許多問題和方法上仍然存在非常嚴重的分歧，但在其他關鍵問題上保持一致。」小羅勃甘迺迪聲稱，川普邀請他入閣，對此川普則回應，非常感謝對方支持，但沒有透露他若勝選的話，打算讓小羅勃甘迺迪擔任哪項政府職務。而就在小羅勃甘迺迪宣布退選後數小時，他就與川普一同在亞利桑那州鳳凰城的活動中現身，擔任「特別嘉賓」。小羅勃甘迺迪的胞妹凱麗甘迺迪（Kerry Kennedy）則在社群媒體X上，以多位手足的名義發表聯合聲明，表示：「我們的兄弟今天決定支持川普，這是對我們父親和家人最珍惜價值觀的背叛」，並重申了他們對賀錦麗及其競選夥伴華茲（Tim Walz）的支持。