許光漢嗆「每個月流點血就能請假」　《正港分局》臭直男台詞太狂

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▲王淨（左）和許光漢（右）劇中不合。（圖／翻攝自正港分局IG）

▲許光漢（左）這一次在影集中恥度再升級，更加強烈凸顯角色吳明翰鋼鐵直男的氣質。（圖／翻攝自正港分局IG）

▲許光漢在影集《正港分局》中飾演刑警吳明翰。（圖／Netflix）

「國民老公」許光漢近來入伍服役，就算在成功嶺受訓也依舊掩蓋不住他的明星光芒，恰好他主演的新戲《正港分局》上線，短時間內見不到「老公」，只好透過戲劇想念男神，而劇中他飾演的吳明翰是一位不折不扣的直男，就連許光漢本人都曾經說過，有時候很受不了吳明翰講出來的「臭直男台詞」，第一集就出現許多令人捏把冷汗的對話，讓觀眾直呼，「編劇超敢寫！」《正港分局》是由金盞花大影業股份有限公司製作，監製金百倫和導演程偉豪、殷振豪攜手打造電影《關於我和鬼變成家人的那件事》的後續衍生影集，開頭也延續電影中，許光漢飾演的吳明翰中彈後回歸，本以為能順利升上組長，卻殺出一個程咬金林子晴（王淨 飾），讓吳明翰不爽到極點！劇中許光漢因為不爽王淨搶走組長位置，男性尊嚴受到打擊，在開車出勤時狂罵，「」同事替王淨說話，「她平常也很努力啊，也沒請多少生理假。」沒想到許光漢再開砲，「你以為以前體育課躲在樹蔭下的女生，是因為生理痛哦，騙老師的啦！」直接挑戰性別的台詞，讓許多觀眾看了直呼，「編劇超敢寫」、「這是一部定位荒誕的喜劇」、「許光漢怎麼可以這麼有趣」。由於電影《關於我和鬼變成家人的那件事》中許光漢與林柏宏的BL情節受到許多觀眾喜歡，也很難想像他們兩個湊成一對竟然也滿適合，林柏宏飾演的毛毛也帶起經典台詞「不敢相信」風潮，因此當衍伸影集《正港分局》一上線，就有許多《鬼家人》忠實粉絲無條件「完食」，但也有人說，全劇以成語殺人貫穿實在太荒謬，浪費了一群實力派演員。另外評價兩極的是劇中命案現場太過真實，有人覺得看這部戲是為了放鬆，但每次看到命案現場都覺得太血腥因此棄劇，不過這對另一派人來說是極大優點，認為雖然是喜劇片，但美術組一點也不馬虎。