比寧夏、饒河更好逛！「台北超強夜市」內行招了：價格便宜又好吃

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲新北市三重區的「三和夜市」因為不是在觀光區，有些雙北人甚至不知道有這個夜市存在。（圖/新北觀光旅遊網）

▲三和夜市白天的時候是菜市場，到了晚上過後就變成三重最熱鬧的夜市，人來人往又有許多經典美食小吃。（圖/新北旅遊觀光網）

▲三和夜市的脆腸滷味是經典必吃的美食之一，不少老饕逛三和夜市都會買來吃。（圖/新北旅遊觀光網）

雙北還有人不知道的「超強夜市」！台灣夜市的發展相當蓬勃，除了國人愛逛以外，也可以說是外國人來到台灣旅遊必定安排的行程之一，然而說到雙北的夜市，大家一定都會想到知名的「饒河夜市」、「寧夏夜市」或是「士林夜市」，一名網友在「Threads」貼文指出「台北夜市都已經逛到好膩貼文曝光後，不少網友紛紛回應「聽都沒聽過耶」、、「看到這篇又想起門口的脆腸、泡泡冰跟雞排哈哈哈哈、、「便宜又好吃的台北夜市代表啦！」，記者實際詢問身邊5位台北人，僅有1位聽過沒去過，其他4位更是連聽都沒聽過。，加上三重地區的緣故，裡面有許多銅板美食以及在地經營多年的老店，都是在地人晚間覓食的好去處！《NOWnews》記者過去也曾經住在三重蘆洲一年的時間，因此也是上來北部五年才知道三和夜市的存在，如果是第一次想去逛「三和夜市」民眾，另外私心推薦下回如果雙北夜市逛膩，還沒去過「三和夜市」的話，真的可以朝聖看看！📍地址：新北市三重區中央北路📍營業時間：每天17：00-24：00📍大眾運輸交通：搭乘捷運新蘆線至 「台北橋站」下車，出站往右步行約2分鐘到達搭乘捷運新蘆線至「三重國小站」下車，約步行10分鐘即可到達