比寧夏、饒河更好逛！「台北超強夜市」內行招了：價格便宜又好吃

雙北還有人不知道的「超強夜市」！台灣夜市的發展相當蓬勃，除了國人愛逛以外，也可以說是外國人來到台灣旅遊必定安排的行程之一，然而說到雙北的夜市，大家一定都會想到知名的「饒河夜市」、「寧夏夜市」或是「士林夜市」，但近日有網友推薦一處位於台北與新北交界處的「三和夜市」，直呼好逛、東西便宜又好吃，引起廣大迴響。
一名網友在「Threads」貼文指出「台北夜市都已經逛到好膩，前幾天被朋友找去三重逛三和夜市，東西真的是便宜又好吃，長度跟饒河夜市有得拼，攤位跟吃的不重複的很多，而且也不會非常擁擠，住在台北的可以去逛看看，非常的推薦。」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「聽都沒聽過耶」、「我知道，其實過一個台北橋就到了，距離寧夏不遠，改天去逛看看」、「三重人路過，東西是真的好吃又便宜」、「三和夜市真的好逛勝過饒河、寧夏」、「寧夏吃的太少，饒河太擠，三和夜市真的剛剛好，很推」、「看到這篇又想起門口的脆腸、泡泡冰跟雞排哈哈哈哈、、「便宜又好吃的台北夜市代表啦！」
雙北人都不一定知道的「三和夜市」！在地人的美食天堂
而網友所討論的這個「三和夜市」其實位於三重，是以中央北路為貫穿主軸，兩端向三和路及文化北路延伸。之所以為什麼會連雙北人都不一定知道，是因為相較於士林、饒河、寧夏夜市這些觀光夜市來說，三和夜市位於「台北橋站」，比較不是觀光區，因此更多的是「在地人」才知曉這個夜市，記者實際詢問身邊5位台北人，僅有1位聽過沒去過，其他4位更是連聽都沒聽過。
值得一提的是，這個三和夜市接到白天的時候是菜市場，到了晚上過後就變成三重最熱鬧的夜市，巷子內的長度堪比饒河夜市，食物選擇絕對也是比寧夏夜市還要多，加上三重地區的緣故，裡面有許多銅板美食以及在地經營多年的老店，都是在地人晚間覓食的好去處！
三和夜市真的好吃又好逛！必吃7大美食整理給你
《NOWnews》記者過去也曾經住在三重蘆洲一年的時間，因此也是上來北部五年才知道三和夜市的存在，對比饒河夜市，三和夜市人潮相對不會擠到令人感到窒息，走起來舒服非常多，物價方面更不會說一定是完勝「觀光夜市」，在Google評價也是斬獲4.2顆星不錯的成績！
如果是第一次想去逛「三和夜市」民眾，這邊推薦包括「萬粒肉圓」、「阿文餛飩湯圓」、「木瓜牛奶」、「滷味脆腸米血」以及「蜜汁炭烤雞排」，基本上這五款已經是三和夜市的標配。另外私心推薦中間還有一攤在賣「小饅頭」的阿姨、或是在蜜汁雞排附近有一家「泡泡冰」都非常不錯，價格經濟實惠又好吃！下回如果雙北夜市逛膩，還沒去過「三和夜市」的話，真的可以朝聖看看！
🟡新北市三重區「三和夜市」
📍地址：新北市三重區中央北路
📍營業時間：每天17：00-24：00
📍大眾運輸交通：搭乘捷運新蘆線至 「台北橋站」下車，出站往右步行約2分鐘到達
搭乘捷運新蘆線至「三重國小站」下車，約步行10分鐘即可到達
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貼文曝光後，不少網友紛紛回應「聽都沒聽過耶」、「我知道，其實過一個台北橋就到了，距離寧夏不遠，改天去逛看看」、「三重人路過，東西是真的好吃又便宜」、「三和夜市真的好逛勝過饒河、寧夏」、「寧夏吃的太少，饒河太擠，三和夜市真的剛剛好，很推」、「看到這篇又想起門口的脆腸、泡泡冰跟雞排哈哈哈哈、、「便宜又好吃的台北夜市代表啦！」
雙北人都不一定知道的「三和夜市」！在地人的美食天堂
而網友所討論的這個「三和夜市」其實位於三重，是以中央北路為貫穿主軸，兩端向三和路及文化北路延伸。之所以為什麼會連雙北人都不一定知道，是因為相較於士林、饒河、寧夏夜市這些觀光夜市來說，三和夜市位於「台北橋站」，比較不是觀光區，因此更多的是「在地人」才知曉這個夜市，記者實際詢問身邊5位台北人，僅有1位聽過沒去過，其他4位更是連聽都沒聽過。
值得一提的是，這個三和夜市接到白天的時候是菜市場，到了晚上過後就變成三重最熱鬧的夜市，巷子內的長度堪比饒河夜市，食物選擇絕對也是比寧夏夜市還要多，加上三重地區的緣故，裡面有許多銅板美食以及在地經營多年的老店，都是在地人晚間覓食的好去處！
三和夜市真的好吃又好逛！必吃7大美食整理給你
《NOWnews》記者過去也曾經住在三重蘆洲一年的時間，因此也是上來北部五年才知道三和夜市的存在，對比饒河夜市，三和夜市人潮相對不會擠到令人感到窒息，走起來舒服非常多，物價方面更不會說一定是完勝「觀光夜市」，在Google評價也是斬獲4.2顆星不錯的成績！
如果是第一次想去逛「三和夜市」民眾，這邊推薦包括「萬粒肉圓」、「阿文餛飩湯圓」、「木瓜牛奶」、「滷味脆腸米血」以及「蜜汁炭烤雞排」，基本上這五款已經是三和夜市的標配。另外私心推薦中間還有一攤在賣「小饅頭」的阿姨、或是在蜜汁雞排附近有一家「泡泡冰」都非常不錯，價格經濟實惠又好吃！下回如果雙北夜市逛膩，還沒去過「三和夜市」的話，真的可以朝聖看看！
🟡新北市三重區「三和夜市」
📍地址：新北市三重區中央北路
📍營業時間：每天17：00-24：00
📍大眾運輸交通：搭乘捷運新蘆線至 「台北橋站」下車，出站往右步行約2分鐘到達
搭乘捷運新蘆線至「三重國小站」下車，約步行10分鐘即可到達