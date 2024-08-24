雷雨又突襲了！背風渦旋現蹤　鄭明典1圖曝「這區雨最猛」躲不過

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▲台灣東南側有小背風渦旋。（圖／翻攝鄭明典臉書）

▲近期降雨趨勢。（圖／中央氣象署提供）

北台灣昨（23）午後雷聲大響、狂閃電，內湖、公館、永和等多處地方淹水，還有路樹被狂風大雨擊倒。然而大雷雨今（24）可能會再度突襲，中央氣象暑提醒，今仍會有局部短暫雷陣雨。前氣象局長鄭明典也示警，台灣晴空加上背風渦旋，午後山區要多加注意對流發展旺盛。鄭明典在臉書發文，指出從不規則雲型可看出來，風速偏弱，東南側有個小背風渦旋，表示大氣相對穩定，西南風繞地形而過，才會有背風渦旋。西南風環境低層水氣多，清晨大晴空，上午日照強，「午後對流機率就相對高，但應該是偏在山區」。氣象署一早針對3縣市發布高溫資訊，指出中午前後台北市、新北市為橙色燈號，可能飆破38度，屏東縣則是黃色燈號，有機會出現36度高溫。雨勢方面，北部山區及中南部近山區平地易有局部大雨，要留意短延時強降雨、雷擊、強風等劇烈天氣現象，同時中南部地區降雨可能持續至晚間，建議外出攜帶雨具備用。至於珊珊颱風動態，天氣風險專家林孝儒指出，珊珊颱風將持續位於日本南方海面北上，朝日本前進，對台灣不會構成影響，但下周台灣會進入相對低壓區域的大氣環境，需更加留意旺盛對流所帶來的瞬間較大雨勢或雷擊現象。林孝儒表示，下周三至下周五台灣轉為西南風環境，迎風中南部於清晨夜晚可能也有短暫陣雨機會。在下周末來看，南海的季風槽有逐步建立的跡象，並可能進一步發展成季風低壓，儘管不構成直接威脅，但仍要多加留意熱對流所可能帶的瞬間強風強雨風險。