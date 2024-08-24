7-11今起厚乳拿鐵5折！可寄杯美式買一送一　全家霜淇淋半價吃3天

7-11半價厚乳拿鐵補貨了！LINE贈禮限量單杯半價，且可寄杯APP內慢慢喝，還有香鑽水果茶、冰大杯精品美式也有買一送一優惠；全家則有大杯拿鐵、寒天甘蔗檸檬、凍凍好喝奶茶第2杯10元，還有霜淇淋買一送一；美廉社今（24）日起美式、拿鐵通通買一送一。
🟡LINE禮物（7-11電子票券）
◾冰厚乳拿鐵32元，5折，（原價65元、特價32元）➡️點此購買
◾香鑽水果茶買1送1，5折（原價70元、特價35元）➡️點此購買
◾冰大杯精品美式買1送1，5折（原價100元、特價50元）➡️點此購買
🟡7-ELEVEN
📍門市｜8月23日至8月25日
◾大杯卡布奇諾3杯99元，6折（原價55元、特價33元）
◾特大氣泡咖啡，西西里檸檬／香橙果纖風味任選2杯99元，5.9折，（原價85元、特價50元）
◾霜淇淋買1送1，5折（原價49元、特價25元）限icash Pay支付
◾思樂冰特大杯買1送1，5折（原價45元、特價23元）限icash Pay支付
📍門市｜8月21日至9月3日
◾香鑽水果茶第2杯10元，5.7折（原價70元、特價40元）
📍APP｜8月21日至8月31日
◾特大杯美式買10送8，5.6折（原價60元、特價33元）
◾西西里檸檬咖啡／香橙果纖氣泡咖啡8杯470元，7.3折（原價80元、特價59元）
◾厚乳拿鐵8杯330元，6.3折（原價65元、特價41元）
◾卡布其諾8杯300元，6.8折（原價55元、特價38元）
◾一顆檸檬紅茶／青茶8杯330元，6.9折（原價60元、特價41元）
📍APP｜8月21日至8月31日
◾和風葛粉抹茶拿鐵／焦糖瑪奇朵2杯99元，5.5折（原價90元、特價50元）
每日限量2000組，自凌晨0時重新補貨開賣，因此若當日已完售，可設定鬧鐘凌晨0時重新搶買，預計補貨1小時內仍有機會買到。
📍APP｜8月18日至8月27日
◾濃萃美式6杯188元，6.3折（原價50元、特價31元）
◾大杯冰燕麥拿鐵4杯188元，6.3折（原價75元、特價47元）
◾香鑽水果茶4杯188元，6.7折（原價70元、特價47元）
◾珍珠奶茶5杯188元，6.3折（原價60元、特價38元）
🟡全家便利商店
📍門市｜8月21日至8月25日（會員限定）
◾大杯拿鐵第2杯10元，5.9折（原價55元、特價33元）
◾特大杯冰寒天甘蔗檸檬第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
◾特大杯冰凍凍好喝奶茶第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
📍門市｜8月23日至8月25日
◾霜淇淋買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾杜老爺淇淋巧酥甜筒買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾味丹竹炭水700ml買1送1，5折（原價40元、特價20元）
◾黑松茶花一番煎茶買1送1，5折（原價25元、特價17元）
◾多喝水礦物質強氣泡水買1送1，5折（原價29元、特價15元）
📍APP｜8月21日至9月17日
◾大杯冰嘉明拿鐵3杯150元，6.7折（原價75元、特價50元）
◾大杯燕麥奶拿鐵3杯130元，6.7折（原價65元、特價43元）
🟡萊爾富
📍APP｜8月21日至9月17日
◾大杯美式99杯2399元，5.2折（原價45元、特價25元）
◾大杯拿鐵99杯2999元，5.5折（原價55元、特價31元）
🟡OK mart
📍門市｜8月15日至9月11日
◾中杯莊園級美式特價28元，8折，原價35元、特價28元
來店消費／繳費／寄取件加購優惠價
🟡美廉社
📍門市｜8月23日至8月25日
◾大杯濃粹美式買1送1，原價50元、特價25元
◾大杯濃粹拿鐵買1送1，原價60元、特價30元
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🟡7-ELEVEN
📍門市｜8月23日至8月25日
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📍門市｜8月21日至9月3日
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📍門市｜8月21日至8月25日（會員限定）
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◾多喝水礦物質強氣泡水買1送1，5折（原價29元、特價15元）
📍APP｜8月21日至9月17日
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🟡萊爾富
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◾大杯美式99杯2399元，5.2折（原價45元、特價25元）
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🟡OK mart
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🟡美廉社
📍門市｜8月23日至8月25日
◾大杯濃粹美式買1送1，原價50元、特價25元
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