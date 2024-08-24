波音前員工爆「電力故障問題」被隱瞞！示警現役逾千架班機有風險

美國航空巨頭波音（Boeing）今年可說是非常不順利，安全事故頻出，客機在空中突然俯衝、艙門脫落、甚至宇航員在搭乘波音「星際飛機」（Starliner）進入國際空間站後，也因飛船多項故障滯留至今，一連串問題陸續爆發，對其口碑、業績都造成不小打擊。近日又被前員工踢爆，刻意隱瞞電力系統的故障問題。
根據《BBC》報導，非營利組織「飛行安全基金會」（The Foundation for Aviation Safety）在官網上發布了一些文件，聲稱是波音員工外流的、涉及2018年10月和2019年3月，印尼獅子航空610號班機空難（189死）和衣索比亞航空302號班機空難（157死）的飛機製造紀錄，這2起事件失事的均為波音737 MAX型客機。
文件明確列出了飛機在製造過程中遇到的問題，清楚描繪了737工廠在製造這架飛機時，生產操作令人困惑和混亂，包括缺少電氣零件、接線缺失和安裝不當，以及員工在修理有缺陷的零件時面臨巨大壓力，而正是這些缺陷最終導致空難發生，並進一步警告，目前仍在服役的1000多架飛機，可能都面臨因生產問題而產生的故障風險。
「飛行安全基金會」指控，2019年墜毀的衣索比亞航空客機，在飛行時遭遇許多問題，包含於低空不受控的翻轉，而這些文件卻被隱藏起來，未曾公諸於政府、執法部門、航空公司客戶、受害者家屬和大眾；近期一連串飛安問題也證明，波音工廠系統性的生產品質問題一直都存在。
該基金會提供的另一份文件，也描述了同一架飛機在交付給衣索比亞航空3週後發生的事，波音和該航空公司之間的通信記錄顯示，飛機準備著陸時，在低空不受控的翻轉，後來被歸因於間歇性的線路故障。
儘管基金會堅稱，工廠嚴重的生產缺陷，在前述2起重大事故都是關鍵原因，但波音公司一再否認這項說法，重申會全力配合調查，並提供相關資訊。
值得注意的是，「飛行安全基金會」的領導者皮爾森（Ed Pierson），就曾是波音的高級經理，他在2次墜機事故之前都警告過737 MAX生產線存在問題，現在致力於審查、揭發波音，特別是737 MAX的生產過程及缺失。
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文件明確列出了飛機在製造過程中遇到的問題，清楚描繪了737工廠在製造這架飛機時，生產操作令人困惑和混亂，包括缺少電氣零件、接線缺失和安裝不當，以及員工在修理有缺陷的零件時面臨巨大壓力，而正是這些缺陷最終導致空難發生，並進一步警告，目前仍在服役的1000多架飛機，可能都面臨因生產問題而產生的故障風險。
「飛行安全基金會」指控，2019年墜毀的衣索比亞航空客機，在飛行時遭遇許多問題，包含於低空不受控的翻轉，而這些文件卻被隱藏起來，未曾公諸於政府、執法部門、航空公司客戶、受害者家屬和大眾；近期一連串飛安問題也證明，波音工廠系統性的生產品質問題一直都存在。
該基金會提供的另一份文件，也描述了同一架飛機在交付給衣索比亞航空3週後發生的事，波音和該航空公司之間的通信記錄顯示，飛機準備著陸時，在低空不受控的翻轉，後來被歸因於間歇性的線路故障。
儘管基金會堅稱，工廠嚴重的生產缺陷，在前述2起重大事故都是關鍵原因，但波音公司一再否認這項說法，重申會全力配合調查，並提供相關資訊。
值得注意的是，「飛行安全基金會」的領導者皮爾森（Ed Pierson），就曾是波音的高級經理，他在2次墜機事故之前都警告過737 MAX生產線存在問題，現在致力於審查、揭發波音，特別是737 MAX的生產過程及缺失。