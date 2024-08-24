中信金每股14.55元搶親新光金　台新金股價得漲到1數字才能比高下

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中信金為台新金、新光金的合併案再添變數，擬以每股14.55元收購，總額1314億元，搶親新光金。以台新金開出的0.6022股的換股比例來看，估算台新金至少要漲到24.16元才能與中信金比個高下。台新金、新光金的合併案，遭逢中信金出手搶親，申請公開收購方式投資新光金控，每股收購對價為1股新光金普通股換發中信金普通股0.3132股及現金4.09元，取得新光金控10%至51%股權，若以收購最高比率51%計算，收購的支付現金為360億元，加計股票總共將花費1314億元，每股收購價14.55元。中信金董事會通過以每股14.55元來公開公開收購新光金，明顯高出台新金提出的價格，此一價格以台新金開出的條件來看，在股價上得努力上漲，才能跟中信金有得拚。台新金昨（23）日收盤價為19.4元，以新新併「0.6022股」的換股比例，估算台新金至少要漲到24.16元有機會可以跟中信金一較高下。