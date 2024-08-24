台灣1景點涼爆！17.3°C「冷氣無法關」　4.4顆星千人狂推：還想去

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▲福壽山農場雖然正值夏季白天，但顯示的溫度竟是17.3度，比起北部平地整整低了7至20度。（圖／翻攝自臉書粉專「福壽山農場」）

▲位於台中市海拔2574公尺的福壽山農場，即使在炎熱的夏天仍十分涼爽，讓一排網友好羨慕。（圖／翻攝自臉書粉專「福壽山農場」）

台灣近期受太平洋高壓影響，天氣炎熱，週日前各地高溫可達攝氏33至36度，大臺北盆地、中南部近山區局部甚至可達攝氏36度以上。而位於台中市海拔2574公尺的福壽山農場小編，就在臉書粉專曬出山上溫度，表示那裡萬里無雲一片藍天，但氣溫只有17.3度，笑稱是關不掉的冷氣，山上山下宛如兩個世界，讓1.2萬名網友羨慕直呼：「是炫耀文無誤！」「福壽山農場」臉書粉專日前發文，曬出當時山上溫度，只見雖然正值夏季白天，但顯示的溫度竟是17.3度，比起北部平地氣溫24至38度，整整低了7至20度，也讓小編笑喊：福壽山農場小編還在文末強調「是的，您沒看錯，那個福壽山藍是萬里無雲，那個溫度計17.3°C沒壞」，最後甚至幽默補充「沒事，這冷氣沒辦法修的，就是涼涼的想炫耀一下。」而今（24）日一早小編同樣曬出漂亮的山景照，表示：對此，整排網友全羨慕直呼，「夏天最需要天然冷氣呀」、「去了兩次，還想再去」、「炫耀文無誤」、「這數字跟山下真的差太多了」、「不要引誘我衝山頂」。而福壽山農場在Google評論中擁有4.4顆星，且共有6374則評論，眾人全大讚是避暑勝地，春天還能賞櫻，絕對是老少閒宜最棒的景點之一。