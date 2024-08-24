珊珊中颱將貫穿日本！大阪、京都等5地風雨最猛　台灣下週雨更大

珊珊中颱將在下週二、下週三（27、28日）之間貫穿日本，首當其衝的地區包括大阪、京都、高松、富山、名古屋，旅日民眾別忘留意颱風最新動態！台灣雖不會受到颱風直接影響，不過珊珊颱風路徑反映出太平洋高壓有再度東退的趨勢，因此下週臺灣將進入相對低壓區域的大氣環境，整體水氣漸增加，大氣狀態更加不穩定，午後熱對流的發展機會，將有增多擴大影響的趨勢。
天氣風險公司分析師林孝儒預報指出，本週末，臺灣受太平洋高壓影響，各地氣溫炎熱，普遍高溫約攝氏32至35度，而大臺北盆地及西部內陸部分地區有攝氏36度高溫出現機會。雖然各地早晚天氣較為穩定，但高壓勢力仍不足以完全抑制熱對流，因此，午後受熱力作用影響，局部山區將有熱對流發展，帶來短暫陣雨或雷雨可能，亦不排除擴展至大臺北盆地，有機會帶來短時較大雨勢。
目前，位於臺灣東南方遠洋面的珊珊颱風將持續位於日本南方海面北上，朝日本前進，對臺灣不會構成影響，但反映出太平洋高壓有再度東退的趨勢，因此下週臺灣將進入相對低壓區域的大氣環境，整體水氣漸增加，大氣狀態更加不穩定，午後熱對流的發展機會，將有增多擴大影響的趨勢，需更加留意旺盛對流所帶來的瞬間較大雨勢或雷擊現象。
林孝儒表示，下週三至下週五臺灣轉為西南風環境，迎風中南部於清晨夜晚可能也有短暫陣雨機會。而在下週末來看，南海的季風槽有逐步建立的跡象，並可能進一步發展成季風低壓，儘管對我們是不構成直接威脅。但接下來臺灣附近的環境就都比較不穩定且水氣持續偏多情況下，降雨型態將以午後熱對流雷陣雨為主，請大家多加留意熱對流所可能帶的瞬間強風強雨風險，隨時更新天氣變化及最新氣象資訊 。
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急 」提醒，珊珊颱風將沿著太平洋高壓邊緣移動，預計在下週二、三（27日、28日)之間侵襲、貫穿日本，尤其對關西及四國地區影響最為劇烈，日本其他地區也會受到一定程度影響，提醒這幾天要前往日本旅遊的朋友，注意颱風動態！首當其衝地區包括「大阪、京都、高松、富山、名古屋」。
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目前，位於臺灣東南方遠洋面的珊珊颱風將持續位於日本南方海面北上，朝日本前進，對臺灣不會構成影響，但反映出太平洋高壓有再度東退的趨勢，因此下週臺灣將進入相對低壓區域的大氣環境，整體水氣漸增加，大氣狀態更加不穩定，午後熱對流的發展機會，將有增多擴大影響的趨勢，需更加留意旺盛對流所帶來的瞬間較大雨勢或雷擊現象。
林孝儒表示，下週三至下週五臺灣轉為西南風環境，迎風中南部於清晨夜晚可能也有短暫陣雨機會。而在下週末來看，南海的季風槽有逐步建立的跡象，並可能進一步發展成季風低壓，儘管對我們是不構成直接威脅。但接下來臺灣附近的環境就都比較不穩定且水氣持續偏多情況下，降雨型態將以午後熱對流雷陣雨為主，請大家多加留意熱對流所可能帶的瞬間強風強雨風險，隨時更新天氣變化及最新氣象資訊 。
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急 」提醒，珊珊颱風將沿著太平洋高壓邊緣移動，預計在下週二、三（27日、28日)之間侵襲、貫穿日本，尤其對關西及四國地區影響最為劇烈，日本其他地區也會受到一定程度影響，提醒這幾天要前往日本旅遊的朋友，注意颱風動態！首當其衝地區包括「大阪、京都、高松、富山、名古屋」。