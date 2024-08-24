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台灣火球男超殺！林振瑋6局狂飆7K奪本季第9勝　8月防禦率僅0.75

記者林之越/綜合報導

▲台灣旅美台將林振瑋，為聖路易紅雀1A出戰紐約大都會1A，先發6局狂飆7次三振，且沒有失分，收下本季第9勝，目前單月防禦率維持在頂尖的0.75。（圖／翻攝自Palm Beach Cardinals 社群平台 X）
▲台灣旅美台將林振瑋，為聖路易紅雀1A出戰紐約大都會1A，先發6局狂飆7次三振，且沒有失分，收下本季第9勝，目前單月防禦率維持在頂尖的0.75。（圖／翻攝自Palm Beach Cardinals 社群平台 X）
台灣火球男8月超殺！效力於聖路易紅雀1A的「台灣巨投」林振瑋，今（24）日先發面對紐約大都會1A，先發6局只被敲出4支安打，沒有失分，重點是狂飆出7次三振，奪下本季個人第9場勝投。林振瑋在進入8月後，走出7月低潮，總共4場先發吞下24局，只失掉2分，單月防禦率是屠殺等級的0.75，倘若能維持這樣的成績，在下個賽季升上2A聯盟的可能性相當高。

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林振瑋在2局下被敲出本場比賽第1支安打，後續又投出保送，但靠著中外野平飛球抓下關鍵出局數，穩住陣腳。在比賽第4、5局雖然也讓對手上壘，但最後憑一己之力度過危機，完成先發6局無失分的好投，而紅雀1A最終也以5：0擊敗大都會1A，林振瑋收下本季第9勝

本場林振瑋主投6局，用了83球，最快球速來到96.4英哩（約155.1公里），賽後防禦率2.89，本季累積拿下9勝5敗。

在7月的前2場比賽，林振瑋狀況相對不穩定，先發都只投了4局後退場，甚至在13日比賽，挨了2轟狂失6分。不過在8月找回狀態，目前累計4場先發投24局僅丟2分，其中包含27次三振，單月防禦率更是誇張的0.75。

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