台灣火球男超殺！林振瑋6局狂飆7K奪本季第9勝　8月防禦率僅0.75

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台灣火球男8月超殺！林振瑋在進入8月後，走出7月低潮，總共4場先發吞下24局，只失掉2分，單月防禦率是屠殺等級的0.75，倘若能維持這樣的成績，在下個賽季升上2A聯盟的可能性相當高。林振瑋在2局下被敲出本場比賽第1支安打，後續又投出保送，但靠著中外野平飛球抓下關鍵出局數，穩住陣腳。在比賽第4、5局雖然也讓對手上壘，但在7月的前2場比賽，林振瑋狀況相對不穩定，先發都只投了4局後退場，甚至在13日比賽，挨了2轟狂失6分。