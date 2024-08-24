神預言春聯4字是凶兆　吳子嘉曝柯文哲「完了沒路」只剩土城可走

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民眾黨主席柯文哲陷入三大案、政治獻金假帳風暴，妻子陳佩琪又遭爆看1.2億豪宅，爭議不斷。對於柯文哲今年過年時在春聯寫下「亢龍有悔」，當時美麗島電子報董事長吳子嘉就評論不喜氣，對照柯文哲現在處境是神預言；吳子嘉昨日說，之前只是覺得柯文哲中文不好，後來一想，可能是上天給的隱喻，「亢龍有悔」就是「前無去路」，柯文哲現在只有土城跟龜山可以走，他沒路走了。民眾黨今年2月舉行年節小物記者會，柯文哲當時親筆揮毫寫龍春聯，寫出「見龍在田」、「飛龍在天」、「亢龍有悔」等。當時吳子嘉就說，「亢龍有悔」用在春聯，跟喜氣的氛圍完全不同，柯文哲的國文程度大有問題。吳子嘉昨日在政論節目中說，當時只覺得柯文哲中文程度不好，只以為是草包、中文不好，後來一想才發現可能是上天給的隱喻，「亢龍有悔」就是「前無去路」，《解讀易經》書中解釋道：「亢龍湘對於初九的潛龍，達到另一極端。在物極必反的原則之下，必須周而復始，亢龍則前無去路，高處不勝寒，所以有悔。」吳子嘉說，不知道是哪個笨蛋幕僚建議柯文哲寫「亢龍有悔」，讓柯文哲深陷凶兆還不自知，現在柯文哲就是亢龍有悔，前無去路，沒有去路就只能被困住，只有土城跟龜山可以走，「他沒路走了！要被抓去關了。」吳子嘉也認為，下禮拜立法院開議是柯文哲的關鍵時刻，不管動不動都會有很大問題，下禮拜後悔也來不及，「前無去路」就是這個爻的重心，盛極而衰，柯文哲的人生已經結束了，這是他自己挑的，如果柯有看《解讀易經》的話就會知道，「柯文哲你完了」。