鄭爽代孕棄養逃漏稅被封殺3年　PO泛淚自拍曝落魄近況驚呆粉絲

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲鄭爽在33歲生日當天發文寫下：「時光無語自清淺，歲月無言已安然，生日快樂。」並配上一張對鏡自拍，只見照片中的她外型比以往發福不少，髮際線也倒退，眼角發紅似乎還泛著淚。（圖／小鄭子事務所ZS 微博）

▲鄭爽（右圖）在2021年時遭前男友張恒爆料尋找非法的代理孕母，後卻又不負責任的棄養子女回國，還被查出簽約陰陽合約逃漏稅。（圖／張恒、鄭爽微博）

中國女星鄭爽因出演《微微一笑很傾城》、《一起來看流星雨》等多部電視劇爆紅，成為新一代的流量女星。但沒想到在當紅之際，鄭爽先是被前夫張恒爆料代孕並棄養，後又被稅務局抓到逃漏稅，直接被冠上「劣跡藝人」遭中國政府封殺，演藝事業也全部停擺外，還被開罰的天價罰款。事情過去3年有餘，日前鄭爽在33歲生日當天透過社交平台PO出一張自己的近照，只見如今的她發福且憔悴，以往清純小花模樣不復存在，走鐘樣貌驚呆粉絲。與周冬雨、關曉彤、楊紫一起被封為「中國娛樂圈90後四小花旦」的鄭爽，在3年前被封殺後，重新創建了微博帳號「小鄭子事務所ZS」，時常以第三人稱自居，為自己平反發聲，鄭爽也PO文強調錯誤的部分會自己承擔，但也會對抹黑、造謠她的人進行維權抗議。22日，在鄭爽33歲生日當天，她發文寫下：「時光無語自清淺，歲月無言已安然，生日快樂。」並配上一張對鏡自拍，只見照片中的鄭爽穿著樸素的條紋上衣，外型比以往發福不少，髮際線也倒退，眼角發紅似乎還泛著淚，落魄模樣讓粉絲相當震驚，心疼的向她喊話不要理會酸民的污言穢語好好生活，但大多數民眾對此並不買帳，直言痛批根本是鄭爽自己活該，想安靜生活就不要出來「賣慘」了。鄭爽在2021年時，遭前夫張恒爆料前往美國尋找非法的代理孕母，育有兩位子女，後卻又不負責任的棄養回國。當時網路上還流傳了不少鄭爽與張恒談及子女問題的錄音，在錄音檔中鄭爽還直接爆粗口，埋怨兩個孩子已經太大了無法流產。雖然鄭爽父母怒罵張恒斷章取義，還指控他出軌、欠錢等等，但鄭爽的惡劣行徑也讓她形象全毀。一波未平一波又起，事後鄭爽又被查出簽約陰陽合約逃漏稅，被上海市稅務局強行追繳並開罰，前後繳納款項合計超過13億元台幣。不久後又被中國法院強制罰款將近9億元台幣。目前據傳鄭爽已經跑路美國，也曾在美國被偶遇，疑似定居在科羅拉多州。