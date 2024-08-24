民眾黨跳船+1！徐瑞希退黨批「助長財團剝削移工」　黃珊珊回應了

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民眾黨主席柯文哲陷入假帳風波，昨日臉書再度發文向支持者致歉。不過民眾黨不分區立委排第17位的台灣外籍工作者發展協會理事長徐瑞希，今（24）日在臉書宣布退黨，更點名同黨立委黃珊珊「助長財團剝削移工」。對於徐瑞希退黨一事，黃珊珊表示尊重，但對於聲明中指稱「黃珊珊代理財團仲介法務，助長財團剝削移工」，強調非事實。對於徐瑞希女士退黨一事，黃珊珊透過媒體群組回應表示尊重。不過，黃珊珊也指出，徐瑞希退黨聲明提及「黃珊珊代理財團仲介法務，助長財團剝削移工」以及「主導提案立法，並擠下其他優先法案」並非事實，對於徐瑞希對法案內容的誤解，甚感遺憾。黃珊珊表示，過去擔任律師時，曾經接受仲介公司委任成為訴訟代理人，業經法院依相關事實判決無罪定讞。此外，徐瑞希所稱「主導提案立法」，所指應是融資公司專法。黃珊珊強調，「融資公司專法」的立法目的，是為了遏止融資公司所導致的亂象，在法案中明確規定融資公司的成立條件、負責人資格、業務員資格；也明確規定融資公司核貸、放貸的條件、手續費或違約金的計算方式；同時，也對後續債務催收的方式與手段有明確規定，並且對違規者也訂有罰則。黃珊珊表示，台灣民眾黨版的融資公司專法是在今年7月12日、本屆第一會期最後一次院會一讀，在此之前民眾黨團財政委員會之優先法案包括財劃法、預算法等均已提出一讀，因此沒有所謂「擠下其他優先法案」之事。