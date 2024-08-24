拆樑團體違法收政治獻金！藍發言人再曝這團體是「民進黨偽裝的」

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國民黨基隆市黨部發言人黃申棟昨日與和多位國民黨議員到監察院檢舉，拆樑團體利用募資平台違法收受政治獻金，他今（24）日再度發文揭代為提案募款的「基隆青年陣線協會」竟與民進黨籍議員張之豪大有關係，根本是民進黨偽裝的公民團體。黃申棟指出，先看幾個簡單的事實，一，有網友7月中旬在Threads上分享接獲02-77413050撥號給他，回撥電話發現就是「基隆青年陣線協會」，可Whoscall卻被註記為「拆樑」。二，經網友詢問，拆樑團體也承認「基隆青年陣線協會」協助電聯邀請第一階段提案人在第二階段時再次連署。三，經查願景工程基金會網頁，2018年聯合報曾在採訪現任民進黨籍基隆市議員張之豪時，直接標明他就是「基隆青年陣線協會」的創會理事長。四，中選會宣布基隆惡罷成案時，張之豪稱「尊重公民行使權利」。黃申棟酸，原來繞了一大圈，山海公民拆樑行動這個號稱由小市民組成的罷免團體，和張之豪成立的基隆青年陣線協會關係密切到可以共享電話並協助違法收受政治獻金，張之豪竟然還假惺惺稱「尊重」，假裝不熟。黃申棟批，民進黨的行為做實他們選輸了想重選，基隆市長謝國樑任期還沒過半，就沒風度的開始搞仇恨動員和罷免，相信基隆市民的眼睛是雪亮的，不會再被民進黨的小兒科伎倆給蒙蔽，他也再次呼籲山海公民拆樑行動，不要演了，再配合民進黨演下去，你們違法收受的政治獻金的事實也不會改變，若監察院依法開罰，你們得給付兩倍罰鍰，實在得不償失。