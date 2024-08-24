中信金搶親能成？新新併驚天大浪還在後頭？一窺長達22年曲折之路

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近日，國內金控圈沸沸揚揚的「新新併」每日都有重大進展，台新金與新光金的合併之路，歷經超過22年的曲折，最後一哩路卻遭中信金攔截搶親，「新新併」究竟從何而起，中信金又是何時半路殺出？這次台新金能成功抱走新光金，還是中信金仍將成為最後贏家？三者間的愛恨糾葛引發市場高度關注。台新金與新光金董事會通過以換股方式合併，新光金1股普通股可換台新金0.6022股普通股。然而，這場合併案並非董事會通過就作數，還得經股東大會同意通過。在「新新併」議案隔日，中信金通過公開收購計畫，採「換股加現金」的方式，祭出每股收購價14.55元，大動作搶親。若以新新併「0.6022股」的換股比例計算，台新金的每股收購價約為11.32元，相較之下，中信金的價格顯然更有優勢。這場三角戀的始末需回溯至22年前，前新光金董事長吳東進的一句「兄弟登山各自努力，山頂會合」，為如今的「新新併」埋下伏筆。同為新光集團創辦人吳火獅之子，大哥吳東進與弟弟吳東亮分掌新光金與台新金，當時原本打算併為「台灣新光金控」，但因新光人壽需要增提196億元準備金，合併案最終破局，也有了上述那句在市場上廣為流傳超過20年的經典名言。約莫於2020年，傳出吳東進、吳東亮向金管會表達合併可能性，但無疾而終；2年後，雙方董事會分別成立「台新金等金控合併可行性研究小組」，以及「與新光金合併可行性研究委員會」，再度展開合併的前置作業，更曾討論換股比例為0.584股台新金換1股新光金，最後卻再無下文；2023年，新光金經營權由吳東亮支持的新光改革派取得，重燃合併案契機。不過，吳東亮曾表示，要先解決新光人壽增資問題才有續談合併的可能，今年5月，吳東進轉向接觸其他買家，其中也包括中信金。7月初新光金對新光人壽進行增資，財務狀況好轉，本月19日，新光與台新金總經理拜會金管會，中信金卻搶在22日「新新」董事會前攔轎，宣布以換股加現金的方式，公開收購新光金，若中信金搶親成功，規模將達13.6兆，超越位居第一、第二的國泰金與富邦金，躍升為台灣第一大金控。「新新併」經歷逾20年的曲折，這次真的能成功抱走新光金嗎？中信金的公開收購方案預計將於26、27日送交金管會，若15天內未遭反對，便會開始啟動。新新併看似已在於22日經雙方董事會通過達成共識後成行，接著還要等10月9日雙方股東臨時會同意，以及金管會、公平會點頭核准後，才能走完最後一哩路，躍升台灣第4大金控。然而，大浪仍在後頭，中信金來勢洶洶，日後極有可能成為持股台新金2成的最大股東，三者的戰役也將因此延長。假使金管會核准了「新新併」，中信金與此同時也成為台新金最大股東，吳家的經營權將面臨巨大的挑戰，且若中信金持續展開併購「台新新光金控」的攻勢，恐成前所未見的「三合一」局面。