有熱帶擾動生成訊號！未來2週「高溫烤全台」　午後雷雨轟炸不停

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▲第2週期末至第4週，南海及菲律賓海有熱帶擾動生成訊號，請留意。（圖／中央氣象署提供）

夏季高溫又不定時有午後雷雨轟炸，天氣變化猛烈，中央氣象署公布未來天氣展望，指出未來兩週整體氣溫偏高、午後易有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率，第2週期末至第4週環境水氣增加，南海及菲律賓海有熱帶擾動生成訊號。中央氣象署預報指出，未來兩週（8月24日到9月6日）氣溫偏高，惟第1週期中受低壓帶影響，氣溫稍轉涼；降雨方面，整體為午後易有局部短暫雷陣雨的天氣型態，並有局部較大雨勢發生的機率。第2週期末至第4週環境水氣增加，南海及菲律賓海有熱帶擾動生成訊號。此外，珊珊颱風路徑朝偏北轉北北西方向移動，到日本南方海面後轉彎朝東北方向移動，影響日本明顯時間在下周二（27日）到下周四（29日），風雨最劇烈時間為下週二、下週三（27日、28日），靠近日本日國、本州，接著偏北往北海道靠近，提醒旅日民眾須留意颱風最新動態。未來1個月長期天氣展望中，第1周平均氣溫預測，各地以「低於」氣候正常值的機率最小；雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。第2周平均氣溫預測，各地以「低於」氣候正常值的機率最小；雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。