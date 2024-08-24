陳佩琪自曝閒閒沒事看豪宅　她轟「貴婦行徑」：太高調幫柯P扣分

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民眾黨主席柯文哲陷政治獻金假帳風暴，妻子陳佩琪又被爆出逛1.2億豪宅，引發爭議。前藍委鄭麗文直言，柯文哲從政以來，陳佩琪都很出風頭，「有加分，但更多時候是扣分」，總結來說，陳佩琪就是太高調，否則看房的事情也沒人會知道。陳佩琪遭爆看1.2億豪宅，引發討論，陳佩琪日前在臉書還原原因稱，因三個小孩又同時跑到國外， 感覺空巢期憂鬱症又快來了， 趕快找些過去想做而沒做的事，閒閒沒事，就走到附近看看房。對此，鄭麗文23日在中視《庶民大頭家》中指出，什麼樣的人可以閒來無事，散心方法逛豪宅？「這麼貴婦行徑跟柯文哲長年經營形象跟人設百分之百衝突。」鄭麗文說，柯文哲標榜要用最高標準檢驗藍綠跟金錢關係，有幾個父母可以在小孩年輕時看豪宅、設公司的？還是說陳佩琪、時任競選總幹事黃珊珊都不歸柯文哲管？看立法院附近房子，其實就是柯住家附近，可以理解，但大家都知道北市房價高，空巢期看房子，講得很輕鬆，但總價超過億元，又把大家拉回現實。鄭麗文總結說，陳佩琪自柯從政以來很出風頭，有加分，但更多時候是扣分，為何看豪宅這件事情鬧得沸沸揚揚？其實陳佩琪不高調的話，也沒人會知道。