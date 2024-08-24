中信金搶親、台新金娶新光金生變？她：三角戀劇情比八點黨還精彩

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中信金、台新金搶親新光金，台新金先以相當於11.72元換股條件，與新光金達成合意併購的共識；昨天傍晚，中信就加碼至1,314億元，股票加現金相當於14.55元的價格，公開收購新光金51%的股權。國民黨立委李彥秀給出5點建議，金管會主委彭金隆過去被認為是「既聰明，點子又多」，此次金控搶親劇碼，對彭金隆而言，不僅是金融專業的考驗，更是政治智慧的展現。李彥秀說，從原本體質欠佳，深陷經營權問題，還需要透過增資，強化壽險子公司資本適足率的新光新控，一下成為台新金控、中信金控爭相搶親的「美嬌娘」。三家金控的三角劇情，複雜與戲劇化程度，真的是連八點檔都想不出來的精彩劇本。李彥秀說，但嚴肅的說，新光金最後嫁給台新金？還是中信金？這是台灣未來「金金併」的重要指標，更是台灣整體金融產業國際競爭力的重要關鍵，彭金隆過去被認為是「既聰明，點子又多」，此次三家金控的搶親劇碼，對彭金隆而言，不僅是金融專業的考驗，更是政治智慧的展現。她認為，金管會的態度將成為關鍵，按照現行法規，中信金送件後15日金管會未否決就可啟動收購。彭金隆與金管會應該從五個層面來進行思考，第一、新光金整體體質的改善，優質合併至為重要，第二、合法的前題下，將股東權益的極大化，第三，金控主要業務的互補性，讓金控的體質更為穩健，第四、鼓勵公司治理與企業社會責任，第五，透過金金併，強化台灣金控業整體國際競爭力。