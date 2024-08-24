賴佩霞曝參選很多人看笑話　放棄美國國籍不後悔：台灣護照好用！

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▲賴佩霞曾經擔任郭台銘副手參選。（圖／記者陳明中攝）

賴佩霞去年擔任鴻海集團創辦人郭台銘副手參選總統，但選前郭台銘宣布退選，賴佩霞當初為了從政還放棄美國國籍，今（24）日她出席「設計人生論壇」提到此事，態度開放說，「台灣護照很好用！」也分享這一年將生活步調放慢，專心寫書。賴佩霞今出席「設計人生論壇」，提到這一年來的變化，她提及，「有很多時間做比較安靜的事，前幾年都太忙了，這段時間安靜下來寫書，滿好的。」由於先前忙參選暴瘦，但賴佩霞說現在還是保持當時的身材，對於現況相當滿意。至於生活是否已經「回歸正軌」，賴佩霞說，「我的正軌是很忙的，現在也刻意讓自己慢下來，寫書就是要把心思放回身上。」她也透露這本書主要是談靜心、成長、愛跟歡樂。對於曾經差點成為台灣的副總統，是否也是設計人生的一環？賴佩霞笑喊，「我的人生不在我的設計範圍，我沒有特別設計，緣分很重要，世間變化太多。」她也不後悔走這一遭，「謝謝很多朋友那段時間私下都問我，要不要幫我說話，我都說不要，不用承擔這些，因為有些人是看笑話，但有很多人是支持我，看到我的。」賴佩霞也不可惜美國國籍就這樣沒了，認為台灣護照很好用，目前沒有恢復美國國籍的想法。而賴佩霞和民眾黨主席柯文哲參與舞台劇《倒垃圾》演出，由於柯文哲近來深陷政治獻金帳目不清爭議，賴佩霞表示並沒有跟柯文哲聯絡，被問起會不會擔心舞台劇演出，她表示，「那個都不應該會是我需要擔心的事情。」隨即被助理拉走表示不回答敏感問題。