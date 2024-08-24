女兒快出生！《新西遊記》《一日三餐》PD下班被巴士撞　當場身亡

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▲《一日三餐 高敞篇》的製作人李朱亨在22日遇上連環車禍，不幸身亡。（圖／翻攝tvN）

▲羅PD不捨李朱亨離世，讚他是敬業的後輩。（圖／資料照）

南韓國民節目《新西遊記》、《一日三餐》的製作人李朱亨（音譯）今（24）日傳出憾事，根據韓媒報導指出，李朱亨在22日在加班下班時，回家路上中遇到連環車禍當場身亡，享年35歲，而他的女兒將於12月出生，卻從此天人永隔，令各界悲痛不已。李朱亨PD在22日加班下班後，於凌晨12點25分坐上計程車，車子開到首爾上岩洞十字路口時與巴士相撞，機車騎士也慘遭波及，李朱亨當場身亡，計程車司機則送醫急救。李朱亨的女兒將於今年12月出生，還沒見到孩子就天人永隔，消息令人悲痛。他的靈堂設置在九老聖心醫院喪禮場6號室，將於今天下午2點出殯，知名製作人羅PD（羅暎錫）跟業界人士集體哀悼，「李朱亨對於負責的工作，責任感比誰都強，總是到最後都全力以赴，是個勤勉的後輩。我們會永遠記得總是最早開燈、總是仔細檢查和整理節目所需的他的位置，很高興能與李朱亨PD一起製作《新西遊記》」。李朱亨於2016年以CJ ENM「tvN製作人」的身分入社，參與了《一日三餐 高敞篇》、《新西遊記》第二季及第三季、《大逃脫4》、《喜劇大聯盟》等多個綜藝節目的製作，特別是找藝人到鄉下、漁村以自給自足的方式溫飽一天三餐的《一日三餐》深受大眾喜愛，今年亦是節目開播10週年，9月將播出第6季「漁村篇」，是南韓不敗的國民綜藝。他於去年（2023）7月轉至Coupang Play收購的影像內容製作公司Borderless Film；去年也參與過由Disney+播出的體育紀錄片《Full Count》獲得好評。