沖繩好市多開幕大爆滿！入場等5小時「車陣數公里」　驚人空拍曝

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▲工作人員在停車場外舉上「等待入場需要5小時」的告示牌。（圖／X@tenseishitaro）

▲民眾在地勢較高的地方拍下了珍貴照片，從南城市市區前往好市多的道路，全部都是停著的車輛，每一台車都在等待進入好市多。（圖／X@takenom_00）

美式賣場好市多（Costco）首間沖繩分店今（24）日正式開幕，沒想到從23日深夜開始就已經出現了破千人夜排，讓業者只好於24日凌晨4點半提早開幕，到了上午朝聖人潮依舊沒有變少，南城市通往好市多的道路更出現綿延數公里長的車陣，工作人員也急忙在停車場前舉牌，表示入場至少需要等待5小時以上，空前盛況也引發關注。綜合日本媒體報導，這次是美式賣場好市多，首度在沖繩開設分店，選址在南城市，並預計在今（24）日上午7點正式開幕，沒想到從昨（23）日晚上，南城好市多的外面就已經開始出現上千位民眾排隊人潮，甚至還有許多民眾攜帶野餐墊就地開睡，而且外面的道路也逐漸出現排隊等待入場的車輛。見此情況，好市多南城分店也決定提早在24日凌晨4點半提早開幕，希望能盡快消化來店朝聖人潮，但由於前來朝聖的人數過於龐大，到今（24）日上午時，前往好市多的道路依舊有綿延數公里的排隊車潮，更有工作人員在停車場外舉上「等待入場需要5小時」的告示牌。此外，還有民眾在地勢較高的地方拍下了珍貴照片，從南城市市區前往好市多的道路，全部都是停著的車輛，每一台車都在等待進入好市多，但如此盛況也影響到了在地居民外出。