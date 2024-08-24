力抗市場起伏！法人：持續投資是王道　選股維持槓鈴式策略

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短短8月才過了3周，投資人心情如同洗三溫暖，從8月初大跌到近幾日大漲，現在看起來一切似乎已重回正軌，但真的是這樣嗎？施羅德集團投資策略研究主管Duncan Lamont根據歷史數據觀察，發現投資人面對市場大跌後做出不同的選擇，可能影響財富累積大不相同的結果。市場大幅下跌後若投資人選擇撤資，可能對財富累積反而有損害。每每遇到市場有顯著下跌，投資人可能容易受到其他各種情緒影響，急於售出股票或風險性資產，轉而持有現金。然而，法人指出，從以下的數據研究顯示，這種投資決策往往可能是對財富累積做出最不利的選擇，從而讓轉向現金持有法，需要很長時間才能回填損失。1929年經濟大蕭條初期，經歷25%跌幅後轉向現金的投資者，直到1963年才回到盈虧平衡點。相比之下，如果當時繼續持有股票，則在1945年初就能實現盈虧平衡。同樣的，一位在2008年金融危機初期經歷了25%損失後轉向現金的投資者，至今其投資組合仍未恢復至原始資本水平。顯然在市場嚴重下跌後，如果選擇拋售股票轉而持有現金，長期來看對財富增長會有很大的負面影響。法人表示，從歷史經驗看見，面對市場大幅震盪，人性難免會備受挑戰，而選擇逢低加碼，繼續持倉才是追求財富的較佳選擇。施羅德環球收益成長產品經理蔡宛庭表示，投資是長期累積資產，投機是短期財富，建議投資人正好藉由這次市場修正，檢視自身的投組是否有做到足夠分散，穩健布局。法人建議，全球化的策略，減少對美國市場的過度依賴，是投資分散的策略之一。施羅德環球收益成長基金收益成長策略混合了成長和價值兩類型機會，並在不同地區、產業進行多元化投資，還透過增加非投資等級債券、可轉債，以及高股息股票等，追求投組的固定收益率提高到5%。施羅德多元資產團隊進一步說明美國大選的影響，以短期來說，本基金的選股維持槓鈴式策略，以具獲利支撐的成長股搭配具價值面優勢的金融股等為主軸；中長期的配置必須考量美國大選的結果，假設是川普當選，對於金融和能源較為正面，若是賀錦麗當選，則成長股或巨型股可能會表現較佳，而部份工業或消費個股不論誰執政可能都會表現不錯。在區域上，川普當選可能會較有利美股，相對來說，賀錦麗當選可能較有利全球市場。但無論誰當美國總統，立場上都是支持經濟成長，因此預期美國的名目經濟成長率將維持較佳的表現，並且國會很可能由兩黨分治，使得政策方向不至於走向極端，整體來說有利風險性資產。