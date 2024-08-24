大雨特報／快躲室內！新北、中南部等16縣市暴雨來了　持續到入夜

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午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（24）日苗栗以南地區及新竹以北、東半部山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方及落石，低窪地區慎防積水。：新北市山區、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、宜蘭縣山區、花蓮縣山區、臺東縣山區今天（24日）臺灣附近為弱偏南風環境，各地及澎湖、金門、馬祖上午大多為多雲到晴的天氣，高溫約33至36度，戶外活動請注意防曬並多補充水分以防熱傷害；午後西半部地區及各地山區都有局部短暫雷陣雨，易有局部大雨發生的機率，請留意旺盛對流伴隨的短延時強降雨、雷擊、強風等劇烈天氣現象，欲前往山區溪河附近活動的民眾應注意溪水暴漲及自身安全。此外，中南部地區降雨可能持續至晚間，建議外出攜帶雨具已備不時之需。