大愛台男星承認外遇了！葛斯齊收手原因曝光　粉絲大讚：現代周處

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▲大愛台男星承認外遇，葛斯齊停止爆料動作。（圖／葛斯齊臉書）

▲黃子佼捲入MeToo又被發現購買未成年少女不雅影片，形象澈底崩毀。（圖／記者朱永強攝）

資深娛樂狗仔葛斯齊23日在臉書發文爆料，一名大愛電視台的男演員婚內出軌，其他線索還有「形象超好、50歲以上、老婆本月泰國行已返台、有參加記者會」，後來加碼揭露該男星愛用的手機型號，讓外界瘋猜男方的身分，昨（23）日葛斯齊透露，當事人已經承認外遇，這件事告一段落，「我沒有要摧毀人家家庭。」葛斯齊除了釋出「形象超好、50+、大愛戲、老婆本月泰國行已返台、本月有參加記者會」等5項偷吃男星的線索，還放話「本人如果裝死，我會暗示到大家知道你」，隨後再說該男星慣用vivo的手機，他向正宮喊話：「如果妳的已婚伴侶這3天突然換手機，有鬼程度60%；如果說拍戲2天不回家，有鬼70%；直接關閉社群軟體90%。」昨天晚上葛斯齊發文，透露該已婚男演員已經承認偷腥，希望對方未來自愛一點，這樁八卦到此結束，「我沒有要摧毀人家家庭...憲哥說演藝圈是溫暖的。」不少網友意猶未盡，「到底是誰」、「好奇是哪一個！」也有人肯定葛斯齊：「你真的現代周處，得繞人處懂得懸崖勒馬，推一個，希望他誠心懺悔，好好經營自己的婚姻家庭，外面的桃花緣趕緊切乾淨吧！」葛斯齊4月開直播爆料，演藝圈存在比黃子佼更令人髮指的男明星，以「可惡到一個極點、天地不容、噁心」形容對方，不過目前沒有任何被害女子願意報警，讓他沒辦法公布姓名，惡狼男星至今依舊安然無恙。《NOWnews今日新聞》統整過去所有曝光過「很髒的男藝人」線索，當事人身分已經呼之欲出。線索1.主持界的雙人搭檔（來源：節目《關我什麼事》）線索2.主持界的雙人搭檔都拍過電影（來源：節目《關我什麼事》）線索3.該男星曾經有健康方面的狀況，程度很重大。（來源：葛斯齊臉書直播）線索4.拿過金馬獎（來源：節目《關我什麼事》）線索5.拍過歌手MV（來源：節目《關我什麼事》）線索6.女朋友是藝人（來源：葛斯齊訪問）線索7.該男星後台很硬，家世背景顯赫。（來源：葛斯齊訪問）線索8.不是助理主持（來源：葛斯齊訪問）線索9.外表其貌不揚，看起來很無害。（來源：葛斯齊訪問）線索10.中生代主持人（來源：節目《危機女王》）線索11.多元化發展演藝事業，主持只是其中一個領域。（來源：節目《危機女王》）線索12.該男星開過店（來源：節目《震震有詞》）線索13.該男星跟2026年的選舉有關連（來源：節目《震震有詞》）線索14.該男星曾經在YouTube影片公開演戲，騙取大眾同情心。（來源：葛斯齊訪問）