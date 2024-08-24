不二坊蛋黃酥排爆！「椅子部隊」出動　彰化市長怒了：麻煩製造者

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▲近期許多顧客為了搶購蛋黃酥，直衝不二坊店門口，路上大排長龍的隊伍相當驚人，甚至還有人拿椅子佔位，讓周遭店家、居民相當困擾。（圖／臉書社團「彰化人大小事」）

▲中秋節前夕掀起蛋黃酥搶購潮，彰化排隊名店「不二坊」電話訂單已滿，現場排隊購買只到25日。（圖／資料照，記者陳雅芳攝）

中秋節即將於9月17日到來，近期也掀起一波蛋黃酥搶購潮，其中彰化熱門店家「不二坊」門口連日排起長長人龍，卻影響到周遭店家及居民，甚至還出現椅子部隊，讓當地民眾相當不滿，就連彰化市長林世賢都痛批不二坊是「麻煩製造者」，故意製造排隊景象，支持警方依法取締。不二坊日前發出公告，表示中秋節電話訂單已滿，即日起到中秋節期間將不再接受訂購，而8月26日至9月13日，門市暫停販售，意即也將暫停營業；已完成電話預購訂單顧客，需於8月26日至9月13日期間依照預定的時間至門市取貨。由於現場排隊購買只到25日，也有當地人在臉書社團「彰化人大小事」發文怒轟：「不二家的亂相何時才能停止，他們賺錢我們只有滿地的垃圾和吵鬧。」不少人也直言，「說真的哪個名店不排隊的，是店家規劃超級不好」、、「其他賣蛋黃酥生意好會排隊的，都已數位化全預購，避免人車排隊造成車禍事故，這麼多年他們就是不願花錢做這套系統」。就連彰化市長林世賢都向媒體坦言，不二坊的排隊亂象，其實用發放號碼牌的方式就可以解決，但業者就是不願意做，而彰化警分局23日晚間也的確收到通報，指出不二坊店前出現椅子部隊，影響交通秩序，員警到場確實有這一情形，不二坊所在轄區的民生路派出所表示，巡邏時都會前往店家周邊加強交通疏導，同時取締違規停車，以及注意排隊民眾的人身安全，也有請商家協助排隊秩序管制。