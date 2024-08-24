大雷雨警戒／國家警報響了！台南、高雄等3地雷雨　警戒持續1小時

今（24）日午後對流發展旺盛，中央氣象署稍早發布「大雷雨即時訊息」，提醒有局部大雨發生的機率，請慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。
⚠️大雷雨警戒範圍
🟡14:02發布：臺南市、屏東縣、高雄市（持續至15時0分）
📍臺南市：龍崎區
📍高雄市：田寮區、燕巢區、旗山區、內門區、美濃區、杉林區
📍屏東縣：潮州鎮、長治鄉、麟洛鄉、九如鄉、里港鄉、鹽埔鄉、高樹鄉、萬巒鄉、內埔鄉、竹田鄉、新埤鄉、三地門鄉、瑪家鄉、泰武鄉、來義鄉
🟡13時50分發布：臺南市（持續至14時45分）
📍臺南市：柳營區、東山區、六甲區、官田區 、大內區、新化區、善化區、新市區、山上區、玉井區、楠西區、南化區、左鎮區、歸仁區、關廟區、龍崎區
🟡14:02山區暴雨：屏東縣瑪家鄉、屏東縣內埔鄉
氣象署針對屏東縣牛角灣溪發布災防告警，持續時間至16時02分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。
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🟡14:02發布：臺南市、屏東縣、高雄市（持續至15時0分）
📍臺南市：龍崎區
📍高雄市：田寮區、燕巢區、旗山區、內門區、美濃區、杉林區
📍屏東縣：潮州鎮、長治鄉、麟洛鄉、九如鄉、里港鄉、鹽埔鄉、高樹鄉、萬巒鄉、內埔鄉、竹田鄉、新埤鄉、三地門鄉、瑪家鄉、泰武鄉、來義鄉
🟡13時50分發布：臺南市（持續至14時45分）
📍臺南市：柳營區、東山區、六甲區、官田區 、大內區、新化區、善化區、新市區、山上區、玉井區、楠西區、南化區、左鎮區、歸仁區、關廟區、龍崎區
🟡14:02山區暴雨：屏東縣瑪家鄉、屏東縣內埔鄉
氣象署針對屏東縣牛角灣溪發布災防告警，持續時間至16時02分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。