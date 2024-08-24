世芯-KY Q2獲利寫新高、H1 EPS 35.92元　外資目標價喊4280元

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ASIC業者世芯-KY昨（23）日召開法說會，其中公布最新財報，第二季營收為新台幣135.82億元，季增29.48%、年增71.32%，寫歷史新高；毛利率為18.97%，季增0.18個百分點、年減2.37個百分點。總經理沈翔霖指出，北美IDM客戶5奈米AI加速器案件將自下半年起開始放量，並且動能將一路延續至明年。世芯-KY昨日召開法說會，公布第二季營收為新台幣135.82億元，季增29.48%、年增71.32%，寫歷史新高；毛利率18.97%，季增0.18個百分點、年減2.37個百分點；稅後純益15.87億元，季增29.02%，年增115.91%，同創新高；每股稅後純益20.09元。上半年營收為新台幣240.72億元，毛利率18.89%，營益率11.89%，稅後純益28.17億元，每股稅後純益35.92元。世芯-KY指出，第二季強勁營收表現，主要是對北美客戶AI晶片需求強勁，出貨高於公司預期，加上生產較預期順利所致。北美IDM客戶的5奈米AI加速晶片已於第二季底開始出貨。世芯-KY指出，第二季獲利創歷史新高，但毛利率因量產占比高、僅微幅改善；第二季毛利率為19%，相較第一季微幅改善，預期主要為量產營收大幅高於預期，因此毛利率改善幅度較低；第二季度業外收益主要來源為利息收入。展望下半年，總經理沈翔霖指出，北美大客戶7奈米AIASIC第三季出貨續強，預期產品週期將於第四季放緩；美系IDM的5奈米AI加速器下半年放量將持續成長至2025年，預估明年營收至少年成長20%，主要仍看CoWoS產能。此外，世芯-KY也宣佈對去年獲利擬每股配23.22元股息，昨日公告除權（息）交易日為113年09月12日。不只是公司自己看好後市表現，連外資也按讚世芯-KY，美系外資最新出具的報告指出，世芯-KY長線業務展望樂觀，特別是約有70%的營收將來自AI半導體領域。預估2025年營收將年增20%-30%。其中，英特爾 Habana的Gaudi 3項目將成為主要增長動力，預計將占世芯2025年營收的 37%，其次是AWS和理想汽車項目。不僅如此，美系外資指出，隨台積電CoWoS產能提升，也將成為推動世芯-KY增長的關鍵因素。根據最新的供應鏈檢查顯示，Habana的Gaudi 3正在獲得台積電足夠的CoWoS-S產能，將可能為世芯帶來約7-8億美元的營收。也因此美系外資給予世芯-KY「優於大盤」評級、目標價4280元。昨日世芯-KY股價在盤面上震盪走高，在尾盤買單挹注下，終場收在最高價2655元，上漲25元或0.95%，成交額達新台幣63.66億元，位居昨日上市櫃個股第六名。本週世芯-KY上漲180元或7.27%，週K連3紅。